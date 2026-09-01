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Σφοδρή κριτική δέχθηκε ο Μελ Γκίμπσον, επειδή φάνηκε να κοροϊδεύει μια διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας, ενώ βρισκόντουσαν και οι δύο πάνω στη σκηνή.

Ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης προκάλεσε αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο κάνει υπερβολικές χειρονομίες κατά τη διάρκεια του Fan Expo Canada στο Τορόντο το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Ο Γκίμπσον ανεβαίνει στη σκηνή μετά την παρουσίασή του από τον συντονιστή Λίαμ Κρόουλι. Καθώς εμφανίζεται μπροστά στην κατάμεστη αίθουσα, διακρίνεται να κάνει χειρονομίες πίσω από μια διερμνηνέα.

Το άτομο που ανάρτησε στο X το επίμαχο βίντεο, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γράφοντας: «Είναι πάντα απογοητευτικό να βλέπω τη γλώσσα μου να γίνεται αντικείμενο χλευασμού. Δουλεύουμε σκληρά για να αναγνωριστεί η γλώσσα μας και να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα».

Δείτε το βίντεο

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 August 31, 2026

Ακολούθησαν αντιδράσεις, με κάποιον να σχολιάζει στο Χ: «Ταιριάζει απόλυτα με τη συμπεριφορά του. Τεράστια απογοήτευση το πώς αποδείχθηκε τελικά». «Δεν καταλαβαίνω καν γιατί τον κάλεσαν στο Fan Expo, όταν έχει ιστορικό τέτοιας συμπεριφοράς», έγραψε κάποιος άλλος. Σε άλλα σχόλια, ο Μελ Γκίμπσον χαρακτηρίστηκε «απεχθής» και «αηδιαστικός άνθρωπος».

Ο Γκίμπσον ζήτησε συγγνώμη με δήλωσή του στην Daily Mail τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καταδικάζοντας την κίνησή του «απερίσκεπτη βλακεία». «Μερικές φορές, όταν σε σπρώχνουν πάνω σε μια σκηνή, κάτω από τα φώτα, το μυαλό σου είναι παντού και καμιά φορά εκδηλώνεται αυθόρμητα μια απερίσκεπτη βλακεία. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση κακίας και φυσικά ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε ενοχλήθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Mel Gibson under fire for mocking deaf ASL interpreter at Fan Expo Canada https://t.co/UQrgRxmbSn pic.twitter.com/URZOmZRfkQ — Page Six (@PageSix) August 31, 2026

protothema.gr