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Στιγμές αγωνίας έζησαν 27 άνθρωποι σε θεματικό πάρκο στο Σάφολκ της Βρετανίας, όταν εγκλωβίστηκαν για περισσότερες από δύο ώρες σε ύψος περίπου 15 μέτρων πάνω από το έδαφος, μετά από βλάβη στο τρενάκι «Wipeout».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:30 της Δευτέρας στο Pleasurewood Hills, στο Λόουεστοφτ, με την Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Σάφολκ να κινητοποιείται άμεσα, καθώς μεταξύ των 27 επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί βρίσκονταν και παιδιά.

Τα βαγόνια στο τρενάκι ακινητοποιήθηκαν πάνω στη διαδρομή, περίπου 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επιβάτες δεν είχαν εγκλωβιστεί ανάποδα, ωστόσο παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατασκευή, σε μεγάλο ύψος, περιμένοντας την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών. Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν τους εγκλωβισμένους να παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ πυροσβέστες ανέβαιναν πάνω στην κατασκευή προκειμένου να τους προσεγγίσουν.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 16:05, όταν και οι 27 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το τρενάκι και μεταφέρθηκαν στο έδαφος.

«Οι πυροσβέστες έχουν πλέον διασώσει και τους 27 επιβάτες και τους έφεραν με ασφάλεια στο έδαφος χρησιμοποιώντας την εναέρια σκάλα μας και μια ανυψωτική πλατφόρμα τύπου ψαλιδιού. Κανείς δεν τραυματίστηκε», ανέφερε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διασωστικής Υπηρεσίας του Σάφολκ.

Το «Wipeout» είχε υποβληθεί σε ανακαίνιση κόστους περίπου 1 εκατ. λιρών το 2024/25. Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση νέου τρένου με ζώνες ασφαλείας που συγκρατούν τη μέση, με στόχο τη βελτίωση της άνεσης και της ασφάλειας των επιβατών.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο τρενάκι παρουσιάζει πρόβλημα. Το 2017, πυροσβέστες είχαν χρειαστεί να απεγκλωβίσουν έναν τραυματία, όταν το «Wipeout» σταμάτησε να λειτουργεί έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις, αφήνοντας επιβάτες εγκλωβισμένους στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής.

protothema.gr