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Με το αριστερό μπήκε στο νέο πρωτάθλημα η Ομόνοια, η οποία έμεινε στο 0-0 με την Ομόνοια Αραδίππου στο ΓΣΠ. Ο Χένινγκ Μπεργκ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, με εννέα αλλαγές σε σχέση με το ματς της περασμένης Πέμπτης απέναντι στη Σεντ Τρουίντεν και την πρόκριση στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας και δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς όμως να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

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