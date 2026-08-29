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Σοβαρά προβλήματα άρχισε να προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που επηρεάζει από το πρωί του Σαββάτου την Κύπρο, με ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται και η ποδοσφαιρική δράση στην Κύπρο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα μεγάλα ντέρμπι της πρεμιέρας της Cyprus League by Stoiximan, ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ και Άρης-Απόλλων, για τα οποία αναμένεται νεότερη ενημέρωση εντός της ημέρας.

Να σημειώσουμε πάντως, πως η πορτοκαλί του Τμήματος Μετεωρολογίας για έντονα φαινόμενα, έχει ισχύ από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου. Τα δύο ντέρμπι έχουν προγραμματισμένη ώρα έναρξης τις 19:00 και τις 20:00 αντίστοιχα.

Goal.com