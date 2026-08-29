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Την προσοχή των πολιτών εφιστά μέσω επείγουσας ανακοίνωσης ο δήμαρχος Στροβόλου, καθώς υπερχείλισε ο Πεδιαίος ποταμός, καθιστώντας ορισμένες διαδρομές επικίνδυνες.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, η γέφυρα στην οδό Αλεξανδρουπόλεως έχει υπερχειλίσει και ο δρόμος έχει αποκοπεί.

Οι οδηγοί καλούνται να μην χρησιμοποιούν την οδό Αλεξανδρουπόλεως και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, για τη δική τους ασφάλεια.

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Για επείγοντα περιστατικά λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων: 99 643044