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Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες πτήσης νότια της Κύπρου, καθώς το αεροσκάφος βρέθηκε μέσα στην ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με μαρτυρία και βίντεο από επιβάτη που βρισκόταν στη πτήση, το αεροσκάφος πραγματοποιούσε κύκλους πριν από την προσγείωσή του στη Λάρνακα, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Αυτές είναι με διαφορά οι χειρότερες αναταράξεις που έχω βιώσει στη ζωή μου και πετάω πολύ συχνά», αναφέρει ο επιβάτης, περιγράφοντας την εμπειρία ως «απλά τρομακτική».

Μετά το περιστατικό, το αεροσκάφος αναχώρησε για τη Ρόδο, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Δείτε το βίντεο: