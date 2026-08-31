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Μια ιδιαίτερη συνάντηση κατέγραψε κάμερα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, με ένα ώριμο αρσενικό αγρινό να σταματά για να πιει νερό, την ώρα που μια αλεπού το πλησιάζει διστακτικά, εξερευνώντας την περιοχή.

Το αγρίνο συνεχίζει ανενόχλητο να πίνει, χωρίς να δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα από την παρουσία της αλεπούς.

Όπως σημειώνει ο Ανώτερος Λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας Νίκος Κασίνης, η αλεπού δεν αποτελεί κίνδυνο για ενήλικα και υγιή αγρινά, γεγονός που εξηγεί και την ψύχραιμη στάση του ζώου απέναντι στον απρόσμενο επισκέπτη.