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Μια ανοιχτή πόρτα αυτοκινήτου, μια σύγκρουση με μεγάλη ταχύτητα και ένα απίστευτο αποτέλεσμα καταγράφονται σε βίντεο από ένα ασυνήθιστο τροχαίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Γκουανταλαχάρα ντε Μπούγκα, στην περιοχή Βάγιε ντελ Κάουκα, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

نسي سائق الباص الكلومبي باب الباص مفتوح ولم يعلم انه هذا سيكون اغرب سبب في انقاذ حياة هذا الشخص



عند التقاطع كان قائد الدراجة النارية يقود بسرعة عندما تفاجئ بباص امامه وحدث كل هذا pic.twitter.com/msw2Bo50RW August 31, 2026

Στις εικόνες φαίνεται ένας μοτοσικλετιστής να κινείται σε διασταύρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, φαίνεται πως δεν σταματά σε σήμα προτεραιότητας.

Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω στην πλευρά του λεωφορείου.

Η σύγκρουση είναι σφοδρή και ο αναβάτης εκτοξεύεται από τη μοτοσικλέτα.

Από τη σύγκρουση… κατευθείαν μέσα στο λεωφορείο

Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο τροχαίο τόσο παράξενο είναι ότι η πόρτα εισόδου του λεωφορείου ήταν ανοιχτή.

Αντί ο μοτοσικλετιστής να εκτοξευτεί πάνω στο οδόστρωμα ή σε κάποιο άλλο όχημα, η πορεία του τον οδήγησε μέσα στο λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό, η αδράνεια της σύγκρουσης τον πέταξε στον διάδρομο και πάνω στα καθίσματα, τα οποία φαίνεται πως λειτούργησαν ως ένα είδος «μαξιλαριού» που περιόρισε τις συνέπειες της πτώσης.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, μετά την πρόσκρουση, ο άνδρας κατάφερε να σηκωθεί με τις δικές του δυνάμεις και να βγει από το λεωφορείο, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Η απίστευτη εικόνα από την κάμερα

Στο βίντεο, η σκηνή εξελίσσεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα: ο μοτοσικλετιστής διασχίζει τη διασταύρωση, το λεωφορείο βρίσκεται στην πορεία του και ακολουθεί η σφοδρή σύγκρουση.

Σχεδόν αμέσως, ο αναβάτης βρίσκεται μέσα στο λεωφορείο, προκαλώντας την έκπληξη όσων παρακολουθούν το υλικό.

skai.gr