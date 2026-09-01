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Στην ανέγερση νέου εργοστασίου παραγωγής και εμφιάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, εμφιάλωσης φυσικών χυμών και κέντρου διανομής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Πολεμιδίων του Δήμου Πολεμιδίων στη Λεμεσό, προχωρεί η εταιρεία ΚΕΟ μετά τη θετική θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής. Το όλο έργο θα κοστίσει €25 εκατ. με τη συνολική έκταση του τεμαχίου να καταλαμβάνει 62.335 τ.μ.. Η έκταση που θα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του έργου ανέρχεται σε περίπου 44.000 τ.μ..

Το έργο χωροθετείται σε Πολεοδομική Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων Βα4-ΒΕ, στο Δήμο Πολεμιδιών. Ο χώρος πρασίνου εφάπτεται στα ανατολικά του κάθετου δρόμου που οδηγεί στο Λιμάνι Λεμεσού. Η πλησιέστερη κατοικία από το έργο εντοπίζεται σε απόσταση 70 μ, περίπου. Τα δύο πλησιέστερα με τα τεμάχια της ανάπτυξης οικοδομήματα με ευαίσθητες χρήσεις αφορούν το ΙΣτ’ Δημοτικό Σχολείο- Ζακακίου που βρίσκεται στα 560 μέτρα νοτιοανατολικά από το νοτιοανατολικότερο όριο του τεμαχίου του έργου και το Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας που βρίσκεται στα 645 μέτρα βορειοανατολικά από το βορειοανατολικότερο όριο του τεμαχίου του έργου.

Σύμφωνα με την Αιτιολογημένη Διαπίστωση που εκδόθηκε στις 27 Αυγούστου 2026 βάσει του Άρθρου 24 των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται η υποβολή πλήρους Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), καθώς οι αναμενόμενες επιπτώσεις θεωρούνται περιβαλλοντικά μη σημαντικές και πλήρως διαχειρίσιμες μέσω των προτεινόμενων μέτρων μετριασμού.

Το κατασκευαστικό πρόγραμμα του νέου βιομηχανικού συγκροτήματος της ΚΕΟ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικής περιόδου περίπου 24 μηνών από την έναρξη των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών

Η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα σε τόνους είναι 4.975. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα που θα παράγονται είναι χυμοί σε συσκευασίες Tetra Pak 2.550 τόνοι, χυμοί σε μεταλλικά κουτιά165 τόνοι, squashes και χυμοί σε PET μπουκάλια 250 τόνοι, κρασιά και οινοπνευματώδη σε φιάλες 870 τόνοι, κρασιά σε BIB και TetraPak 1.140 τόνοι.

Στις νέες εγκαταστάσεις θα πραγματοποιείται η παραλαβή μεταξύ 1.000 και 2.500 τόνων κρασιών από το οινοποιείο της εταιρείας στη Μαλλιά για επεξεργασία, παλαίωση και εμφιάλωση, ενώ για τη ζιβανία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κρασί και στέμφυλα από τη Μαλλιά χωρίς παραλαβή σταφυλιών επί τόπου.

Επιπλέον, θα παραλαμβάνονται εισαγόμενες πρώτες ύλες, όπως χύδην μολασσικό οινόπνευμα, Eau de Vie, χύδην κρασιά, καθώς και ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιού, για χρήση στην παρασκευή κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο μπύρας και εισαγόμενων προϊόντων.

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει επίσης και την εγκατάσταση βιολογικού σταθμού δευτεροβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ημερήσιας δυναμικότητας 50 κ.μ.. Στον σταθμό αυτό θα οδηγούνται τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες καθαρισμού δεξαμενών, μηχανημάτων, σωληνώσεων, δαπέδων των χώρων παραγωγής, καθώς και το νερό αναγέννησης του απιονιστήρα της εγκατάστασης. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα στην συνέχεια θα διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο του ΕΟΑ Λεμεσού.

Οι κύριες δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση συνοψίζονται ως ακολούθως: • Προετοιμασία χυμών από συμπυκνωμένους φυσικούς χυμούς για εγκυτίωση • Ανάμιξη κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών • Φιλτράρισμα κρασιών • Ψύξη για σταθεροποίηση τρυγικών αλάτων • Παστερίωση, όπου απαιτείται • Απόσταξη ζιβανίας και ούζου • Παλαίωση κρασιών, κουμανδαρίας και Eau de Vie σε βαρέλια • Εμφιάλωση και εγκυτίωση τελικών προϊόντων.

Στο έργο προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 600 kW στην οροφή, μείωση έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40%.

Η βινάσσα και τα στέμφυλα θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες μονάδες για ανάκτηση ενέργειας. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης και το εργαστήριο θα συλλέγονται χωριστά και θα αποθηκεύονται σε κλειστούς περιέκτες, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε ενδεδειγμένους χώρους. Στη συνέχεια, θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης.