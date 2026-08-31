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Από πνιγμό και πολλαπλές κακώσεις επήλθε ο θάνατος του 76χρονου επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλο το περασμένο Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, έπειτα από τη νεκροτομή επί της σορού του, που διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, ο θάνατός του 76χρονου «οφείλεται σε πνιγμό εντός ύδατος εκδηλούμενος επί εδάφους πολλαπλών κακώσεων σώματος, συμβατών με τις αναφερόμενες συνθήκες επέλευσης τους στο πλαίσιο έντονης θαλασσοταραχής και ατυχηματικής πρόσκρουσης του σκάφους στο οποίο επέβαινε».

Οι εξετάσεις καταδεικνύουν πως ο άτυχος επιχειρηματίας είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του σκάφους του, ενώ η σύντροφός του και η κόρη του πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα ελικόπτερα που επιστράτευσε το ΚΣΕΔ. Η 30χρονη κόρη του έχει λάβει εξιτήριο, ενώ εξιτήριο αναμένεται να λάβει και η 57χρονη συμβία του.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας που διερευνά υπόθεση αφύσικου και αιφνίδιου θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από τέσσερα άτομα που διασώθηκαν, ανάμεσά τους και από την 30χρονη κόρη του Ντίμη Μαυρόπουλου. Κατάθεση αναμένεται να ληφθεί και από την 57χρονη, καθώς και από άτομα που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση διάσωσης. Στόχος της έρευνας είναι να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται πως μέλη της Αστυνομία διέσωσαν πρόσωπο, το οποίο επέβαινε στο πρώτο σκάφος ενώ διασώθηκαν από ελικόπτερα άλλα δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο τρίτο σκάφος, που τελικά δεν βυθίστηκε.