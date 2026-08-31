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Στην καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου προχωρούν οι Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλη την Κύπρο, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις όπου οι ζημιές είναι μεγαλύτερες.

Σε σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν σε υποστατικά και περιουσίες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 29 Αυγούστου 2026, το Υπουργείο Εσωτερικών, ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία των Επαρχιακών Διοικήσεων παγκύπρια έχουν αρχίσει την καταγραφή των ζημιών, με ιεράρχηση στις περιπτώσεις όπου οι ζημιές είναι μεγαλύτερες και σοβαρότερες.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχουν καταγράφει 183 επηρεαζόμενες κατοικίες σε 20 Κοινότητες και τρεις Δήμους, κυρίως στην Επαρχία Λευκωσίας, καθώς και ζημιές σε δημόσιες υποδομές.

Με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της καταγραφής και της αξιολόγησης των ζημιών από τα συνεργεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πληγέντες να αποστείλουν στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026 , τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Οι πιο πάνω πληροφορίες μαζί με φωτογραφίες αποστέλλονται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Επαρχιακή Διοίκηση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλέφωνο επικοινωνίας Λευκωσίας nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy / cpetridou@papd.mof.gov.cy 22804248 / 22804214 / 22804303 / 22804357 Λεμεσού limassol.dao@limda.moi.gov.cy 25806422 Λάρνακας vsavva@papd.mof.gov.cy 24801867 Πάφου Paphos.dao@pafda.moi.gov.cy 26801176 / 26801101 / 26801113 / 26801178 Αμμοχώστου famagusta.dao@famda.moi.gov.cy 23200909

Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει τη διαχείριση των αιτημάτων που αφορούν κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα.

Τα κριτήρια και το ύψος της κατά χάριν οικονομικής βοήθειας που θα παραχωρηθεί στους πληγέντες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.