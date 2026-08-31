Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μπροστά σε ένα πανομοιότυπο, σχεδόν σκηνικό: όλα τα προβλεπόμενα προηγήθηκαν – μάλιστα έγκαιρα – όπως οι προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας που όντως έσπευσε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Κι όμως, η πρώτη φθινοπωρινή μπόρα του Σαββάτου μας συνέλαβε για άλλη μια φορά σχεδόν απροετοίμαστους. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, υποστατικά και ακίνητα πλημμύρισαν, και η καθημερινότητα εξαρθρώθηκε μόλις σε λίγα λεπτά.

Τα ίδια τα γεγονότα έρχονται να μας ξεσκεπάζουν κάθε φορά. Η εικόνα μιας πολιτείας που παραμένει οχυρωμένη μόνο στα λόγια, αλλά γυμνή σε στοιχειώδεις υποδομές, δυστυχώς, (όσο κι αν επιχειρούμε να εξωραΐσουμε την πραγματικότητα μέσα από επικοινωνιακά τερτίπια και εντυπώσεις) φαίνεται πως θα μας συντροφεύει για πολύ ακόμα. Είμαστε εκτός τροχιών υπευθυνότητας όταν αντικρίζουμε τέτοιες καταστάσεις σαν ατυχή και μόνο συμβάντα που μας προκύπτουν από το πουθενά. Αντίθετα, πρόκειται για την πικρή αλήθεια που αποκαλύπτει βαθύτερες παθογένειες, που εμφιλοχωρούν αθεράπευτα στα ίδια τα γονίδιά μας.

Οι ευθύνες σαν άλλης μορφής πλημμύρα, κατακλύζουν όχι μόνο τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και τη νοοτροπία όλων μας. Ζούμε σ’ ένα τόπο που βασικά αντιπλημμυρικά και όχι μόνο έργα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά, τα μπλοκαρισμένα φρεάτια τα θυμόμαστε αφού συμβεί το κακό και όλα όσα αφήνουν την ίδια την αξιοπιστία μας να είναι βυθισμένη σε πάτο… ξεπετιούνται με τόσο έντονα αποτυπώματα.

Αυτά τα φαινόμενα όχι μόνο θα επαναλαμβάνονται, αλλά ίσως και θα πυκνώνουν μέσα από το φάσμα της κλιματικής κρίσης, για την οποία προειδοποιούν επιτακτικά οι επιστήμονες. Βρισκόμαστε άλλωστε σε μια γωνιά του πλανήτη ιδιαίτερα ευαίσθητη, όσο κι αν αποφεύγουμε να συμβιβαστούμε με τα ίδια τα δεδομένα.

Υπάρχουν επιτέλους και ζητήματα που απαιτούν κάπως μεγαλύτερη σοβαρότητα, υπευθυνότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, μακριά από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και άλλες σκοπιμότητες. Στην περίπτωση, όταν η ίδια η φύση μας δοκιμάζει, δεν μπορεί παρά να στερεύουν οι όποιες δικαιολογίες, τουλάχιστον για τα στοιχειώδη. Είναι και αυτό άλλωστε ικανότητα, οι όποιες συμπεριφορές, ακόμα και του καιρού, να γίνονται κάθε φορά έστω αφορμές για να αποτολμούμε την ανάληψη των ευθυνών μας. Και αν στο τέλος της ημέρας αδυνατούμε να προστατεύουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας, από προβλέψιμα μάλιστα φαινόμενα, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο καιρός και οι όποιες συμπεριφορές του, αλλά η δική μας πλημμυρίδα ανευθυνότητας…