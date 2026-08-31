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Από το πρωί σήμερα κλιμάκια του Τμήματος Γεωργίας μεταβαίνουν στο διαμέρισμα Χρυσοχούς για να αρχίσουν τις καταγραφές των ζημιών που υπέστησαν παραγωγοί και ιδιοκτήτες κατοικιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου.

Αυτό διαμήνυσε ο Υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης, στον πρόεδρο της ΠΕΚ, Χρίστο Παπαπέτρου, όπως δήλωσε χθες ο τελευταίος στο philenews.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν απο νωρίς το Σάββατο την ευρύτερη περιοχή της Πόλεως Χρυσοχούς, ανέφερε ο κ. Παπαπέτρου, με τους σφοδρότατους ανέμους, τις καταιγίδες, και το χαλάζι, είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση δένδρων και καταστροφή θερμοκηπίων στην Αργάκα.

Απο το χαλάζι πλήγηκαν καλλιέργειες σε περιοχές στον Πωμό, την Γυαλιά, την Αργάκα και την Κινούσα, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΚ.

Επικοινώνησε μαζί μου και με τον πρόεδρο της ΣΕΔΙΓΕΠ Αργάκας ο Υπουργός Γεωργίας από το ίδιο βράδυ, τόνισε ο κ. Παπαπέτρου, για να ενημερωθεί για τις ζημιές και μας δήλωσε ότι από την Δευτέρα, κλιμάκια του Τμήματος Γεωργίας θα επισκευθούν την πληγείσα περιοχή για να αρχίσουν την καταγραφή των ζημιών.