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Στην περιοχή Έγκωμης, σε Αρχάγγελο και Πεδιαίο ήταν τα σοβαρότερα προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσει ο ΕΟΑ Λευκωσίας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν το Σάββατο με τον Πρόεδρο του Οργανισμού, Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, να εξηγά ότι «για τα συγκεκριμένα σημεία, όπου τα προβλήματα είναι δομικά ή προέρχονται από έλλειψη υποδομών, ο Επαρχιακός Οργανισμός προχωρεί σε μελέτες και διερεύνηση».

Σε δηλώσεις του ο κ. Γιωρκάτζης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Έγκωμη αναφέροντας ότι «εξετάζουμε ποιες ελλείψεις υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο αγωγών ομβρίων, γιατί πλημμυρίζει η 28ης Οκτωβρίου, ενώ είναι μια σύγχρονα κατασκευασμένη οδός, αλλά και γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι δύο λίμνες κατακράτησης».

Σημείωσε ότι «οι λύσεις, δυστυχώς, σε τέτοιου είδους μεγάλα προβλήματα δεν θα είναι άμεσες, διότι μιλούμε για δημιουργία νέων, σημαντικών και μεγάλων υποδομών».

Αναφερόμενος στην προετοιμασία του ΕΟΑ, ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει συγκεκριμένο τμήμα για τη συντήρηση και την καθαριότητα των αγωγών ομβρίων υδάτων, το οποίο «καθημερινά καθαρίζει και συντηρεί αγωγούς ομβρίων», σημειώνοντας ότι αυτό δεν γίνεται μόνο πριν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως είπε, «πέρσι, για πρώτη φορά, προχωρήσαμε στον καθαρισμό κάποιων σημείων, όπου ήταν ξεκάθαρο από τη βλάστηση που υπήρχε ότι δεν είχαν καθαριστεί για χρόνια, για να μην πω δεκαετίες».

Σε περιπτώσεις κίτρινης προειδοποίησης από το Τμήμα Μετεωρολογίας, συνέχισε, ο ΕΟΑ έρχεται σε συνεννόηση με τους πέντε δήμους και προχωρεί στον έλεγχο των επίμαχων σημείων. Με την έναρξη των ακραίων καιρικών φαινομένων, συνεργεία του ΕΟΑ και των δήμων βρίσκονταν στα σημεία αυτά για καθαρισμό των σχαρών, είπε.

Διευκρίνισε ότι οι σχάρες ήταν καθαρές πριν την έναρξη των βροχών, ωστόσο «με τον έντονο άνεμο πάρα πολλά φύλλα, κλαδιά και διάφορες ακαθαρσίες, όπως τενεκεδάκια αναψυκτικών, πλαστικά μπουκάλια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπήρχε κοντά, μεταφέρονται πάνω από το στόμιο της σχάρας». Πρόσθεσε ότι με τις πρώτες βροχές γίνεται προσπάθεια απομάκρυνσης αυτών των αντικειμένων, «ώστε να μπορεί να απορροφηθεί το νερό».

Σε σχέση με τις αδυναμίες του δικτύου, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι πριν τη μεταρρύθμιση στη Λευκωσία υπήρχαν δέκα δήμοι και το δίκτυο αγωγών ομβρίων ήταν υπό την ευθύνη του καθενός ξεχωριστά. «Άρα, δεν υπάρχει ενιαίο δίκτυο αγωγών ομβρίων για τα νερά της βροχής και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Υπήρχε επίσης ελλιπής συντήρηση και καθαριότητα», είπε.

Δέκα δήμοι, δέκα δίκτυα αγωγών ομβρίων

Ο κ. Γιωρκάτζης ανέδειξε ως μείζον θέμα το γεγονός ότι «υπήρχαν δέκα δήμοι και δέκα ασύνδετα δίκτυα αγωγών ομβρίων» εξηγώντας ότι σήμερα «καλούμαστε να ενοποιήσουμε όλο αυτό το δίκτυο και να το ολοκληρώσουμε, διότι υπάρχουν σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Αυτό θα πάρει χρόνο», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι ο ΕΟΑ ανέλαβε το δίκτυο με την ίδρυσή του και σημείωσε πως, εφόσον τα απαιτούμενα έργα δεν έγιναν εδώ και δεκαετίες, «κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν μέσα σε ενάμιση χρόνο».

Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι στην επόμενη κακοκαιρία ο ΕΟΑ θα είναι πιο προετοιμασμένος, καθώς «υπάρχουν πάρα πολλά μικρά προβλήματα τα οποία ευελπιστούμε ότι, διερευνώντας τα, θα τα επιλύσουμε», ξεχωρίζοντας αυτά από τα μεγάλα έργα που απαιτούν επενδύσεις εκατομμυρίων.

Αναφερόμενος στις λίμνες κατακράτησης της Έγκωμης, είπε ότι πρόκειται για έργο «το οποίο καθυστέρησε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο εδώ και χρόνια, δεκαετίες», προσθέτοντας ότι είναι «το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο στην επαρχία μας».

Σε ό,τι αφορά τα έργα που προωθούνται, ανέφερε ότι ξεκινά το έργο του εγκιβωτισμένου αγωγού του Βασιλοπόταμου, αλλιώς Κοτσίρκα, κάτω από τη Διγενή Ακρίτα. «Είναι ένα έργο πέραν των €2 εκατ. και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα», είπε.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταξύ Λακατάμειας και Στροβόλου, κοντά στο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ, όπου, όπως είπε, «υπάρχουν τεράστια προβλήματα», ο ΕΟΑ προχωρεί άμεσα σε μελέτη για τη δημιουργία αγωγών ομβρίων, ώστε το έργο να αρχίσει στις αρχές του 2027.

Ο κ. Γιωρκάτζης αναφέρθηκε και στη νέα χρέωση 0,05 τοις χιλίοις για τους αγωγούς ομβρίων, από την οποία, όπως είπε, συλλέγονται περίπου €2 εκατ. ετησίως. «Στόχος είναι κάθε χρόνο να γίνεται ένα έργο της τάξης περίπου των €2 εκατ., ώστε σε βάθος χρόνου, σιγά-σιγά, να διορθώσουμε προβλήματα για τα οποία τα απαιτούμενα έργα δεν προχώρησαν στο παρελθόν», ανέφερε.

Οι πλημμύρες δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με παυσίπονα είπε ο δήμαρχος Λευκωσίας

Οι πλημμύρες έπειτα από βροχόπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με παυσίπονα είπε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, κάνοντας λόγο για ανάγκη δρομολόγησης αντιπλημμυρικών έργων υπερτοπικού χαρακτήρα και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών. Ανέφερε, επίσης, ότι ακόμα και σήμερα συνεργείο του δήμου ανταποκρίθηκε σε πτώση δέντρου στην οδό Χείλωνος, κοντά στο Υπουργείο Υγείας, εξηγώντας ότι «μετά από τέτοιες βροχές τα δέντρα εκριζώνονται και με την πρώτη ριπή ανέμου πέφτουν» .

Όπως είπε, τα συνεργεία του δήμου ξεκίνησαν να επιχειρούν με την εκδήλωση του φαινομένου σε περιοχές όπου ο κίνδυνος πλημμύρας είναι αυξημένος λόγω παθογενειών στα συστήματα ομβρίων υδάτων, «όπως η περιοχή της Έγκωμης».

Υπογράμμισε επίσης ότι αυτό «είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί με παυσίπονα και είναι κατεπείγουσα η επίλυσή του, με τη δρομολόγηση αντιπλημμυρικών έργων υπερτοπικού χαρακτήρα από το κράτος», όπως είναι οι λίμνες κατακράτησης των όμβριων υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κλήμου, αλλά και επιμέρους αντιπλημμυρικά έργα σε συγκεκριμένα σημεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της ύπαρξης κατωφερειών, που φέρνουν τα όμβρια ύδατα στο χαμηλότερο σημείο διαφόρων περιοχών, όπως ανέφερε.

Δίνοντας την εικόνα των ζημιών στον δήμο Λευκωσίας, ανέφερε ότι, «λόγω ακριβώς της πτώσης δέντρων είχαμε και αποκοπές καλωδίων και, σε τουλάχιστον έξι σημεία, αποκοπή της ηλεκτροδότησης. Σε κάποια σημεία η ηλεκτροδότηση απαίτησε περίπου 36 ώρες για να αποκατασταθεί». Πρόσθεσε ότι καταγράφηκαν επίσης πέντε υποστατικά τα οποία πλημμύρισαν και περίπου 21 πτώσεις δέντρων σε όλη την έκταση του Δήμου.

Ανάγκη βελτιωτικών έργων και καλύτερου συντονισμού

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας είπε, επίσης, ότι «ύστερα από τέτοια φαινόμενα πρέπει όλοι να κοιτάζουμε και ποιες βελτιωτικές ενέργειες μπορούν να γίνουν», τονίζοντας ότι πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής τέτοια φαινόμενα πλέον συμβαίνουν συχνότερα. Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων διαχείρισης έκτακτων περιστατικών και καλύτερου συντονισμού.

«Δεν έχει νόημα να ρίχνουμε ο ένας την ευθύνη στον άλλο, ούτε τον κόσμο τον ενδιαφέρουν οι αρμοδιότητες. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες και δικαιούνται είναι σωστή πολιτική προστασία, στον βαθμό του δυνατού», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση διευκρίνισε ότι «η συνεργασία απαιτείται μεταξύ, τουλάχιστον για τις πλημμύρες, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο έχει την ευθύνη για τους ποταμούς, της Πυροσβεστικής και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων χρήζει επικαιροποίησης καθώς και ότι η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών δεν πρέπει να εξαρτάται από το αν υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ συνεργαζόμενων εργαζομένων από την κάθε Αρχή, αλλά να είναι θεσμοθετημένη η συνεργασία, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και συντονισμού».

Σημείωσε ότι «σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε επαρκώς», περιγράφοντας ότι η αντίδραση του δήμου Λευκωσίας ήταν από την πρώτη στιγμή, με επτά συνεργεία, ανάκληση αδειών για σκοπούς καθαρισμού και με την παρουσία του δημάρχου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ του Σαββάτου.

«Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο δήμος Λευκωσίας, υπό τις περιστάσεις, ανταποκρίθηκε. Όμως, όπως είπα, πρέπει πάντα να ζητάμε το καλύτερο».

Προληπτικά μέτρα μέχρι την υλοποίηση των έργων λέει ο Δήμαρχος Στροβόλου

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, ανέφερε ότι ο Δήμος ανταποκρίθηκε με 13 συνεργεία σε κλήσεις δημοτών για την κακοκαιρία, που αφορούσαν κυρίως πτώσεις δέντρων μέχρι και φωτοβολταϊκά πλαίσια. «Εντοπίστηκαν δύο φωτοβολταϊκά στην οδό Αντή Χατζηκωστή, τα οποία είχαν αποκολληθεί από κτίριο και ήταν επικίνδυνα, ιδιαίτερα επειδή βρίσκονταν στον δρόμο. Με την έγκαιρη πληροφόρηση από δημότη, μεταβήκαμε στο σημείο και τα απομακρύναμε», είπε.

Σε σχέση με την υπερχείλιση του Πεδιαίου στη λεωφόρο Αλεξανδρουπόλεως είπε ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο, όπως και στη γέφυρα της Προδρόμου, στην περιοχή του Ερυθρού Σταυρού. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη γέφυρα «εντάσσεται μέσα στο πολεοδομικό έργο» για τη βελτίωση των λεωφόρων Αλεξανδρουπόλεως, Στροβόλου και Αρχαγγέλου, σημειώνοντας ότι «έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, τα κατασκευαστικά σχέδια, και παραμένει σε εκκρεμότητα η μελέτη βιωσιμότητας».

Ο κ. Σταυρινίδης είπε ότι ο δήμος έχει ζητήσει να δοθεί προτεραιότητα στο έργο, σημειώνοντας ότι «θα κατασκευαστεί νέα γέφυρα» δίπλα από την υφιστάμενη. Σε ερώτηση για το πώς μπορούν να προληφθούν παρόμοι φαινόμενα μέχρι την επόμενη κακοκαιρία, ο κ. Σταυρινίδης ανέφερε ότι μέχρι την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος θα συνεχίσει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα. «Θα κλείνουμε τον δρόμο, θα παίρνουμε προληπτικά μέτρα, θα καθαρίζουμε την κοίτη του ποταμού», είπε, σημειώνοντας ότι ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει σε άλλη παρέμβαση «από τη στιγμή που είναι πολεοδομικό το έργο».

Πρόσθεσε ότι «η κατάσταση θα συνεχιστεί μέχρι να προχωρήσει ο σχεδιασμός και η κατασκευή». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Δήμος προχωρεί στην κατάρτιση νέου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών και χιονοπτώσεων. «Θα εκμεταλλευτούμε την τεχνογνωσία από δήμο άλλης χώρας και είμαστε σε επικοινωνία για να πάρουμε την τεχνογνωσία και να γίνουν κάποιες συνεργασίες για αυτόν τον σκοπό», είπε.

Πρόσθεσε ότι υπήρχε σχέδιο δράσης μέχρι το 2011, το οποίο χρειάζεται επικαιροποίηση, και ότι, σε συνδυασμό με την εμπειρία μεγάλου δήμου άλλης χώρας, «θα καταρτιστεί ένα νέο πλάνο, ακριβώς για να είμαστε έτοιμοι» να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση.

Αναφερόμενος στις αρμοδιότητες, σημείωσε ότι «η διαχείριση των ομβρίων υδάτων» ανήκει στον ΕΟΑ, ενώ ο δήμος συμβάλλει στην προσπάθεια με τον επιφανειακό καθαρισμό των σχαρών και την αποκατάσταση μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΚΥΠΕ