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Από το πρωί σήμερα κλιμάκια του Τμήματος Γεωργίας βρίσκονται στο διαμέρισμα Χρυσοχούς και καταγράφουν τις ζημιές που υπέστησαν γεωργοί της περιοχής στις καλλιέργειες τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου.

Η θεομηνία που έπληξε απο νωρίς το Σάββατο την ευρύτερη περιοχή της Πόλεως Χρυσοχούς, με τους σφοδρότατους ανέμους, τις καταιγίδες, και το χαλάζι, είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση δένδρων, ολικές καταστροφές σε φυτείες και καταστροφή θερμοκηπίων στην Αργάκα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΕΚ, Χρίστος Παπαπέτρου.

Απο το χαλάζι πλήγηκαν καλλιέργειες σε περιοχές στον Πωμό, την Γυαλιά, την Αργάκα και την Κινούσα, τόνισε.

Ο Υπουργός Γεωργίας επικοινώνησε μαζί μας από το ίδιο βράδυ, είπε ο κ. Παπαπέτρου, για να ενημερωθεί για τις ζημιές και μας δήλωσε ότι κλιμάκια του Τμήματος Γεωργίας θα επισκευθούν την πληγείσα περιοχή για να αρχίσουν την καταγραφή των ζημιών. Κάτι τέτοιο άρχισε από το πρωί σήμερα, είπε, και αναμένουμε την όσο το δυνατό γρηγορότερη αποπεράτωση της διαδικασίας προκειμένου να αποζημιωθούν οι παραγωγοί το συντομότερο δυνατό.