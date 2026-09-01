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ΜΕΓΑΛΗ τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή, ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας. Ναυάγιο με νεκρούς και αγνοούμενους. Από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής παρακολουθούμε ένα ναυάγιο, που εξελίχθηκε σε τραγωδία.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και προέχει αυτή τη στιγμή η αναζήτηση των ναυαγών. Ανασύρθηκαν ζωντανοί και νεκροί και αγνοούνται κι άλλοι. Την ίδια ώρα, στα κατεχόμενα και στην Τουρκία αναζητούν τα αίτια του ναυαγίου και πολλά αναφέρονται για την… ιστορία του σκάφους, τύπου καταμαράν. Όπως και η χαλαρότητα και επιδερμικότητα, που διαπιστώνεται να υπάρχει στα κατεχόμενα στα θέματα της ασφάλειας.

ΕΧΕΙ αναφερθεί, λοιπόν, ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του ναυαγίου. Και υπάρχουν παράμετροι, οι οποίοι διαμορφώνουν το παζλ για τα αίτια, που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία. Η διερεύνηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό, ωστόσο, που προέχει αυτή τη στιγμή είναι ο εντοπισμός αγνοούμενων, που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή του ναυαγίου.

ΠΟΛΥ ορθά η Κυπριακή Δημοκρατία από την αρχή, μόλις έγινε γνωστό το ναυάγιο, προσφέρθηκε να βοηθήσει. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας- Διάσωσης ( ΚΣΕΔ), μέσω των Ηνωμένων Εθνών και της αρμόδιας Δικοινοτικής Επιτροπής, εξέφρασε την ετοιμότητά της να βοηθήσει με κάθε τρόπο για τη διάσωση ανθρώπων. Από την πρώτη στιγμή δηλώθηκε η ετοιμότητα ενώ εκφράσθηκε διά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, βαθιά θλίψη για την τραγωδία. Ο Εκπρόσωπος σημείωσε ταυτόχρονα ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα».

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ πλευρά, όπως είναι γνωστό, απέρριψε τη βοήθεια που προσφέρθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η αποσχιστική οντότητα κρίνεται από τις πράξεις και τις αποφάσεις της. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία συζητούνται και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Αλλά δεν είναι, προφανώς, αυτή τη στιγμή ώρα για να τεθεί στη δημόσια σφαίρα μια τέτοια συζήτηση.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ζωή είναι πάνω από πολιτικές κι άλλες σκοπιμότητες. Αυτό, άλλωστε, καθόρισε και την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρήσει και να ενημερώσει, μέσω των Ηνωμένων Εθνών και της αρμόδιας Δικοινοτικής Επιτροπής, για την ετοιμότητα της να βοηθήσει. Την ίδια ώρα, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας- Διάσωσης, έχει ως γνωστό, αρμοδιότητα για ολόκληρη την Κύπρο.