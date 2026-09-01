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Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ώρα που η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε σημάνει συναγερμό για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Έκαναν λόγο για περίπου δέκα ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις και λάμψεις στους αιθέρες της πόλης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε λίγο νωρίτερα μέσω Telegram ότι υπάρχει «απειλή χρήσης βαλλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του» κι απαίτησε από τον πληθυσμό να πάει και να παραμείνει σε καταφύγια ωσότου κηρυχθεί η λήξη του συναγερμού που κήρυξε.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, ιδίως για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο οπλοστάσιό τους, που επιτάθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με ολοένα περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους εντείνονται.

iefimerida.gr