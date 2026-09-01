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Μπορεί να έχουν διαφορετικά καθήκοντα στον δημόσιο βίο του τόπου, μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς και κομματικούς χώρους, έχουν όμως ένα κοινό: Την Λετύμπου, χωριό καταγωγής τους.

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης και Χρύσανθος Σαββίδης έσμιξαν στο χωριό καταγωγής τους το βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή πολιτιστικές εκδηλώσεις και εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης που οργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λετύμπου. Και έχοντας και κοινή συνισταμένη την στήριξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της Κυβέρνησης του, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συνάντηση των δύο ομοχώριων που συνήθως συναντώνται στη Λευκωσία, ήταν κάτι παραπάνω από φιλική.

Ντόρα