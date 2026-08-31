Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μπαίνοντας στο φθινόπωρο στην Πινδάρου θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν εγκαίρως το πότε θα προχωρήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός με τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές του 2028. Στη διάρκεια του καλοκαιριού οι δύο βασικοί μονομάχοι, Αννίτα Δημητρίου και Αβέρωφ Νεοφύτου, έδωσαν μια πρώτη μάχη, αυτή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να πείσουν τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ.

Οι δύο τάσεις που έχουν από καιρό διαμορφωθεί ως προς το χρόνο πραγματοποίησης της εσωκομματικής διαδικασίας για την επιλογή υποψηφίου δείχνουν πως Αννίτα Δημητρίου και Αβέρωφ Νεοφύτου έχουν αντίθετες προσεγγίσεις.

Η Αννίτα Δημητρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται να ευνοεί όπως η όλη διαδικασία διεξαχθεί εντός φθινοπώρου.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, όπως είχε αναφέρει και στις σχετικές του συνεντεύξεις, είναι της άποψης ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με το Κυπριακό και μετά να προχωρήσει η εσωκομματική διαδικασία, δηλαδή στις αρχές του νέου χρόνου.

Μετά τη μακρά περίοδο των διακοπών, με την επιστροφή όλων στην Πινδάρου, ένα από τα πρώτα θέματα που θα συζητηθούν σύντομα είναι το πότε θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου για τις προεδρικές. Η ημερομηνία που θα οριστεί έχει τη δική της σημασία.

Η μάχη της εντύπωσης

Η πρώτη μάχη ανάμεσα στους δύο μονομάχους για το χρίσμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από νωρίς το καλοκαίρι. Πρόκειται για τη μάχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου ο κάθε ένας προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Μέσα από τις αναρτήσεις τους στις προσωπικές τους σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Αννίτα Δημητρίου και Αβέρωφ Νεοφύτου ενημερώνουν για δραστηριότητες, δηλώσεις, τοποθετήσεις. Εμφανής ο στόχος να πείσουν πρωτίστως τους συναγερμικούς και εν συνεχεία ευρύτερα την κοινωνία για τις θέσεις και τις απόψεις τους.

Παράλληλα το όλο εγχείρημα μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, δηλαδή μια ανάρτηση με μια δήλωση ή θέση μπορεί να δώσει και μια καλή εικόνα για το πόσο αυτό που υποστηρίζεται τυγχάνει αποδοχής ή απόρριψης.

Υπάρχει επίσης το ρίσκο που αναλαμβάνουν προσπαθώντας να εμφανίζονται όπου υπάρχει μια εκδήλωση, ένα πανηγύρι, ένας εσπερινός, καθώς δεν είναι δεδομένο ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι θα είναι διατεθειμένοι να τους στηρίξουν.

Τον άκουε να εκθειάζει τον Χριστοδουλίδη

Ιδιαίτερα δραστήρια στα social media η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία φροντίζει να ενημερώνει για επίσημες εκδηλώσεις αλλά και για εσπερινούς. Σε αυτές τις παρουσίες, ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως θα ήθελε κανείς, ούτε και τα μηνύματα που τελικά προκύπτουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν μια από τις δημόσιες εμφανίσεις της στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, όπου ο ιερωμένος που τη δέχθηκε στον εσπερινό την ευχαρίστησε, εκείνη όμως μίλησε περισσότερο για να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη βοήθεια που προσφέρει στην περιοχή. Ο ιερωμένος μάλιστα ανακοίνωσε στους πιστούς, ώστε να το ακούσει και η κ. Δημητρίου, ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα βρίσκεται στον εσπερινό και τον ερχόμενο χρόνο.

Κατέγραψε πολλές αντιδράσεις

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου φρόντισε να διαδώσει αρκετά από όσα είπε για το Κυπριακό σε δύο πρόσφατες συνεντεύξεις του. Οι αναρτήσεις του κ. Νεοφύτου έδωσαν αφορμή να γραφτούν αρκετά σχόλια, προσφέροντάς του ένα καλό feedback ως προς το πώς ευρύτερα η κοινωνία βλέπει τη δική του προσέγγιση στο Κυπριακό.

Όμως την ίδια ώρα γεννήθηκαν και κάποιες ερμηνείες που κυκλοφορούν στα πολιτικά και κομματικά πηγαδάκια. Σύμφωνα με αυτές, οι κινήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου δείχνουν ότι διαμηνύει πως θα είναι υποψήφιος και ότι με την υποψηφιότητά του για το ’28 θέλει να στείλει το μήνυμα πως αυτός είναι που μπορεί να λύσει το Κυπριακό.

Βεβαίως, προκύπτει και το ερώτημα εάν αυτό θα το πράξει ο Αβέρωφ Νεοφύτου ακόμα και εκτός της σημαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Εκεί που το κόμμα σιώπησε

Η Πινδάρου είχε επιλέξει τις προηγούμενες εβδομάδες να μην απαντήσει στις αιχμές που άφησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου ως προς τις ευθύνες που έχει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός για τη μη λύση του Κυπριακού. Οι κατηγορίες του τέως συναγερμικού προέδρου αφορούσαν τις Ιδέες Γκάλι, την περίοδο 1992-1993 και το Κραν Μοντανά το 2017.

Το γεγονός ότι το επίσημο κόμμα δεν βγήκε να απαντήσει κυρίως για την αιχμή που πήγαινε ευθέως στον Γλαύκο Κληρίδη για τις Ιδέες Γκάλι, σε συναγερμικά πηγαδάκια ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε ευρέως. Εν τέλει, αυτό που η Πινδάρου δεν τόλμησε να πράξει, το έκαναν ο Χάρης Γεωργιάδης και ο Ιωάννης Κασουλίδης.

Ο Χάρης Γεωργιάδης, με άρθρο του στον χθεσινό Φιλελεύθερο, υπέδειξε ότι «ο Κληρίδης δεν στερείτο πραγματισμού και ήθελε διακαώς τη λύση. Όμως δεν ήταν ποτέ διατεθειμένος να αποδεχθεί προτάσεις που δεν διασφάλιζαν τον κυπριακό ελληνισμό».

Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο Χάρης Γεωργιάδης ξεκίνησε το άρθρο του σημειώνοντας το εξής: «Η θέση που εκφράζεται από την Αριστερά, αλλά και από άλλους…», αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι εκείνο στο οποίο αναφέρθηκε ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν η θέση του ΑΚΕΛ.

Ο Ιωάννης Κασουλίδης σε συνέντευξή του στην Καθημερινή διερωτήθηκε: «Ο ΔΗΣΥ ενταφίασε τις Ιδέες Γκάλι; Ο Γλαύκος Κληρίδης; Δηλαδή, ο Ντενκτάς και η Τουρκία τις αποδέχθηκαν και τις απέρριψε ο Κληρίδης;». Ο τέως ΥΠΕΞ διαφώνησε και σε ό,τι αφορά το Κραν Μοντανά, λέγοντας ότι δεν θεωρεί πως η ευθύνη για το ναυάγιο βαραίνει τη δική μας πλευρά.