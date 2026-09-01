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Η 14χρονη Νίσα Τερέρ, η οποία έχασε τη ζωή της στο Filo Jet που ναυάγησε ανοικτά της Κερύνειας, κηδεύτηκε στο Γκαζιαντέπ. Τα αδέλφια της Νίσα Τερέρ, ο 11χρονος Γιουσούφ και ο 10χρονος Γιουνούς, διασώθηκαν από το δυστύχημα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα τους, Φερντί Τερέρ, συνεχίζονται.

Συγγενής της οικογένειας Τερέρ ανέφερε: «Ο Φερντί είχε πάρει την ετήσια άδειά του και είχε πάει με τα παιδιά του για διακοπές στη θεία τους στα κατεχόμενα. Στην επιστροφή συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό… Θέλουμε οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν με τον αυστηρότερο τρόπο. Πολλές οικογένειες χάθηκαν, παιδιά πέθαναν. Αυτή τη στιγμή πονάει η καρδιά ολόκληρης της Τουρκίας. Αυτός ο πόνος είναι πόνος όλων μας, όχι μόνο δικός μας».

Έγινε επίσης γνωστό ότι η Νίσα Τερέρ είχε χάσει τη μητέρα της, Γκιουνές, από καρκίνο πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον πατέρα της, Φερντί Τερέρ, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο πλοίο.

Ο Μουσταφά Τσαν, συγγενής της οικογένειας Τερέρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι τόσο συγγενείς όσο και γείτονες της οικογένειας.

«Η μητέρα τους είχε πεθάνει πριν από τέσσερα χρόνια. Ο Φερντί είχε πάρει την ετήσια άδειά του και είχε πάει με τα παιδιά του για διακοπές στη θεία τους στα κατεχόμενα. Στην επιστροφή συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Εντοπίσαμε την κόρη μας και σήμερα την κηδέψαμε. Ο Φερντί Τερέρ αγνοείται και ακόμη δεν έχουμε νέα του. Έχει άλλα δύο παιδιά, ηλικίας 10 και 11 ετών, τα οποία, ευτυχώς, διασώθηκαν σώα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην έρευνα για το δυστύχημα, ο Τσαν είπε: «Θέλουμε οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν με τον αυστηρότερο τρόπο. Πολλές οικογένειες χάθηκαν, παιδιά πέθαναν. Αυτή τη στιγμή πονάει η καρδιά ολόκληρης της Τουρκίας. Αυτός ο πόνος είναι πόνος όλων μας, όχι μόνο δικός μας».