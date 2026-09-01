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Δεκατρείς από τους δεκαεννέα τραυματίες που διασώθηκαν από το επιβατικό πλοίο που ανατράπηκε ανοικτά της Κερύνειας και νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία έλαβαν σήμερα εξιτήριο.

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, από τα 14 άτομα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας, τα 10 έλαβαν εξιτήριο. Παράλληλα, εξιτήριο πήραν δύο πρόσωπα από το «πανεπιστημιακό νοσοκομείο» και ακόμα ένα από εκείνο στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάκτηση του «μαύρου κουτιού» του Filo Jet βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του πολύνεκρου ναυαγίου ανοικτά της Κερύνειας. Το φέρι έχει βυθιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τις επιχειρήσεις ανάκτησης στοιχείων.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασε νωρίτερα την ελπίδα σήμερα να είναι σε θέση να ανακοινώσουν νεότερα όσον αφορά τους 20 αγνοούμενους. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε ότι αν δεν προκύψουν νέα σήμερα, οι έρευνες δεν πρόκειται να σταματήσουν και θα συνεχιστούν αύριο.