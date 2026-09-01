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Αυξήσεις τιμών σε 1.434 περιπτώσεις προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που περιλαμβάνονται στο e-Kalathi καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2026, με το μέσο ποσοστό ανατίμησης να διαμορφώνεται στο 10,4%, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν μειώσεις σε 1.511 περιπτώσεις προϊόντων, με το μέσο ποσοστό υποχώρησης των τιμών να ανέρχεται στο 10,6%.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι τον Αύγουστο, όπως και κατά το δεύτερο μισό του Ιουλίου, περιορίστηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε ο ρυθμός των μειώσεων. Χαρακτηρίζει την εξέλιξη θετική ένδειξη για τους καταναλωτές.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα κατεψυγμένα ψάρια, με 14,8%, και ακολούθησαν οι ξηροί καρποί με 10,5%.

Στα ζυμαρικά η μέση αύξηση ανήλθε στο 8,8%, στα τυριά στο 7,7% και στα είδη προσωπικής υγιεινής στο 7,4%.

Οι διαφοροποιήσεις στις κατηγορίες προϊόντων που παρουσίασαν ανατιμήσεις άνω του 5% περιλαμβάνονται σε αναλυτικό πίνακα που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος.

Διαφορές έως 39,6% μεταξύ υπεραγορών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών επαναλαμβάνει την εκτίμησή του ότι οι αποκλίσεις στις τιμές πώλησης μεταξύ των περισσότερων υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-Kalathi δεν καταδεικνύουν έντονο ανταγωνισμό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου σε 177 κοινά προϊόντα και 12 υπεραγορές, η διαφορά στο μέσο συνολικό κόστος ανήλθε στο 13,6%.

Μεταξύ των πέντε υπεραγορών που διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων στην πλατφόρμα, η διαφορά στο συνολικό κόστος 326 κοινών προϊόντων περιορίστηκε στο 6,7%.

Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε στην τέταρτη ομάδα σύγκρισης, όπου η διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου συνολικού κόστους έφθασε το 39,6%.

Σύγκριση τιμών σε 20 υπεραγορές

Ο Σύνδεσμος ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιεί πίνακες σύγκρισης τιμών για 20 υπεραγορές, υποστηρίζοντας ότι η αρμόδια Αρχή δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τη μεταξύ τους σύγκριση.

Οι υπεραγορές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό προϊόντων που διαθέτει καθεμία στο e-Kalathi:

Στην πρώτη ομάδα συγκρίνονται οι πέντε υπεραγορές με τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων.

Στη δεύτερη ομάδα συγκρίνονται δύο υπεραγορές με λιγότερα προϊόντα και τρεις με τα περισσότερα.

Στην τρίτη ομάδα περιλαμβάνονται εννέα υπεραγορές και οι τρεις με τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων.

Στην τέταρτη ομάδα συγκρίνονται τέσσερις υπεραγορές και οι τρεις με τα περισσότερα προϊόντα.

Οι πίνακες αποτυπώνουν το συνολικό κόστος των κοινών προϊόντων σε κάθε υπεραγορά, με βάση τις τιμές της 31ης Αυγούστου 2026.

Προτροπή προς τους καταναλωτές

Ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να αποφεύγουν, όπου είναι εφικτό, την αγορά προϊόντων που παρουσίασαν αυξήσεις τιμών, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη καταναλωτική στάση μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των ανατιμήσεων.

Διευκρινίζει ότι τα συμπεράσματά του βασίζονται αποκλειστικά στις τιμές που καταγράφονται στο e-Kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και στη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή Smart Καλάθι.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις τιμές των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και να δημοσιοποιεί τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.