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Τη δημιουργία Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων τουλάχιστον €1 δισ. για την τεχνητή νοημοσύνη την περίοδο 2027-2032 προτείνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), ζητώντας παράλληλα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, σαφή χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης.

Οι εισηγήσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική AI 2032 και διαμορφώθηκαν, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, έπειτα από έρευνα μεταξύ των μελών του και επαφές με επιχειρήσεις που καλούνται να εφαρμόσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Ο CITEA αξιολογεί θετικά τη γενική κατεύθυνση της Στρατηγικής και συγχαίρει τον Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Σκουρίδη, και την ομάδα του για την προεργασία. Εκφράζει, ωστόσο, τη διαφωνία του επειδή δεν συμμετείχε εξαρχής στη διαδικασία διαμόρφωσής της.

Επενδύσεις με σαφή αποτελέσματα

Κεντρική θέση του Συνδέσμου είναι ότι η επόμενη φάση πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή, με την ενεργό συμμετοχή της κυπριακής βιομηχανίας τεχνολογίας στις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση, τα προγράμματα υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και τον καθορισμό προτεραιοτήτων και δεικτών απόδοσης.

«Αν θέλουμε πραγματικά η Κύπρος να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο AI, τότε η επένδυση πρέπει να είναι ανάλογη της φιλοδοξίας μας. Μιλάμε για τουλάχιστον €1 δισ. από το 2027 μέχρι το 2032, με ξεκάθαρο προϋπολογισμό, υπεύθυνους, ημερομηνίες και KPIs. Δεν αρκεί να λέμε τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μπορούμε να δείξουμε τι κάναμε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα», δήλωσε ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος.

Ο Σύνδεσμος προτείνει να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη αξιολόγηση τον Ιούνιο του 2027. Μέχρι τότε, όπως αναφέρει, θα πρέπει να είναι γνωστά ο αριθμός των έργων που υλοποιήθηκαν, τα ποσά που διοχετεύθηκαν στην οικονομία, οι ΜΜΕ που υιοθέτησαν λύσεις AI και τα πιλοτικά έργα που πέρασαν σε παραγωγική λειτουργία.

Ζητά επίσης να μετρώνται η αύξηση της παραγωγικότητας και η οικονομική αξία που δημιουργείται. Σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, εισηγείται τη λήψη διορθωτικών μέτρων εντός του δεύτερου εξαμήνου.

Διαχωρισμός έρευνας, καινοτομίας και υιοθέτησης

Ο CITEA εισηγείται σαφή διαχωρισμό της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την πρότασή του, η έρευνα πρέπει να χρηματοδοτεί τη δημιουργία νέας γνώσης, ενώ τα προγράμματα καινοτομίας θα πρέπει να οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής αξιοποίησης και εξαγωγών.

Τα σχέδια υιοθέτησης, αντίθετα, θα πρέπει να βοηθούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν άμεσα διαθέσιμες λύσεις AI για την αύξηση της παραγωγικότητας, των πωλήσεων και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ώριμες τεχνολογικές λύσεις δεν πρέπει να υποχρεώνονται να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους ως ερευνητικά προγράμματα για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ανώτατο όριο 5% για συμβούλους

Ο CITEA προτείνει οι δαπάνες για εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες να περιοριστούν στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού, τόσο σε επίπεδο εθνικού προγράμματος όσο και στα επιμέρους μεγάλα έργα.

Όπως επισημαίνει, σε ένα πρόγραμμα €1 δισ. το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε €50 εκατ. και, ως εκ τούτου, η μεγάλη πλειονότητα των πόρων θα πρέπει να κατευθυνθεί στην υλοποίηση έργων, στις επιχειρήσεις, στις υποδομές και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ζητά επίσης αυστηρούς κανόνες για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, ώστε εταιρείες που συμβουλεύουν το κράτος για τον σχεδιασμό έργων, τεχνικών προδιαγραφών ή χρηματοδοτικών προγραμμάτων να μην αποκτούν πλεονέκτημα στις συμβάσεις που ακολουθούν.

Ειδική επιτροπή για τις ΜΜΕ

Για την ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Σύνδεσμος εισηγείται τη δημιουργία ειδικής επιτροπής AI Adoption for SMEs, στην οποία θα συμμετέχουν το κράτος και οι επιχειρηματικοί φορείς, με τον CITEA να διεκδικεί ηγετικό ή συντονιστικό ρόλο.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι τα χρηματοδοτικά προγράμματα να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και να οδηγούν γρήγορα στην πρακτική εφαρμογή λύσεων AI.

Ο CITEA ζητά επίσης δείκτες που θα αξιολογούν την εμπειρία των πελατών, όπως ο χρόνος εξυπηρέτησης, η ικανοποίηση, η προσωποποίηση των υπηρεσιών, η πολύγλωσση υποστήριξη, η μείωση των παραπόνων και η αύξηση του ποσοστού μετατροπής ενδιαφέροντος σε πωλήσεις.

ICT και λιανικό εμπόριο στους στρατηγικούς τομείς

Ο Σύνδεσμος εισηγείται να περιληφθούν οι κλάδοι ICT και λογισμικού ως αυτοτελής στρατηγικός τομέας στην Εθνική Στρατηγική.

Σύμφωνα με τον CITEA, η Κύπρος πρέπει αφενός να προωθήσει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την οικονομία και αφετέρου να δημιουργήσει εξαγώγιμη κυπριακή βιομηχανία AI.

Ζητά επίσης την ένταξη του λιανικού και χονδρικού εμπορίου στους στρατηγικούς τομείς, επισημαίνοντας τη σύνδεσή τους με τον τουρισμό και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Προτεραιότητα στις κυπριακές τεχνολογικές λύσεις

Ο CITEA προτείνει, εντός του ευρωπαϊκού και κυπριακού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, να παρέχεται στις κυπριακές εταιρείες με ώριμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ουσιαστική δυνατότητα να παρουσιάζουν και να αποδεικνύουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας τους.

Κατά την αξιολόγηση, εισηγείται να λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική αξία που παραμένει στην Κύπρο. Παράλληλα, θεωρεί ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί να λειτουργήσει ως πρώτος πελάτης των τοπικών εταιρειών, βοηθώντας τις να αποκτήσουν έργα αναφοράς για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.

Κατάρτιση της βιομηχανίας τεχνολογίας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων προγραμματιστών, επαγγελματιών δεδομένων, μηχανικών υπολογιστικού νέφους, ειδικών κυβερνοασφάλειας, αναλυτών και συμβούλων.

Ο CITEA ζητά προγράμματα κατάρτισης σε νέες εφαρμογές AI, μηχανική μάθηση, μηχανική δεδομένων, υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλεια, υπολογιστικό νέφος και εμπορική αξιοποίηση σχετικών λύσεων.

Πρόταση για διεθνή διοργάνωση στην Κύπρο

Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνεται και η διοργάνωση ενός μεγάλου ετήσιου διεθνούς συνεδρίου AI και τεχνολογίας στην Κύπρο, με φιλοδοξία αντίστοιχη διεθνών διοργανώσεων όπως το GITEX.

Στόχος θα είναι η προσέλκυση διεθνών εταιρειών τεχνολογίας, επενδυτών, νεοφυών επιχειρήσεων, αγοραστών, κυβερνήσεων, μέσων ενημέρωσης και ομιλητών, δημιουργώντας ευκαιρίες για επιχειρηματικές συνεργασίες και εξαγωγές.

«Η Εθνική Στρατηγική AI 2032 είναι μια πολύ καλή βάση. Τώρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση, υπεύθυνους, KPIs και γρήγορες αποφάσεις. Και σε αυτή τη φάση ο CITEA και η κυπριακή βιομηχανία τεχνολογίας πρέπει να είναι μέσα στο δωμάτιο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις», ανέφερε ο κ. Μαλέκκος.