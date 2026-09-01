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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Τρίτη με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, σύμφωνα με το TASS.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού «στον αγώνα για τα συμφέροντά του», ενώ τόνισε ότι Ρωσία και Ιράν διατηρούν τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις παρά το σημερινό στρατιωτικό και πολιτικό περιβάλλον.

Iran's President Pezeshkian and Russia's President Putin met on the sidelines of the SCO Summit in Bishkek.



The two reviewed bilateral relations and discussed ways to "strengthen and expand mutual cooperation in various fields." https://t.co/FkHYHTgVGn pic.twitter.com/RTTlm0o8On September 1, 2026

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα χαιρέτισε την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δυστυχώς, η εκεχειρία αποδείχθηκε εύθραυστη».

Από την πλευρά του, ο Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη στάση της Ρωσίας απέναντι στον πόλεμο και τις κυρώσεις.

«Σας ευχαριστούμε για τη θέση της Ρωσίας όσον αφορά τον πόλεμο και τις κυρώσεις», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι Μόσχα και Τεχεράνη μπορούν από κοινού να αντισταθούν σε αυτό που χαρακτήρισε «μονομερή πολιτική» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις και να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

skai.gr