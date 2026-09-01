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Μια εμφανώς αμήχανη στιγμή καταγράφηκε στη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, στο περιθώριο της διήμερης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Μόντι απηύθυνε στον Ρώσο ηγέτη μια σαφή έκκληση να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, επικαλούμενος την ανάγκη να επικρατήσει η ειρήνη «για χάρη της ανθρωπότητας».

Την ώρα που μιλούσε, ο Πούτιν εμφανίστηκε εμφανώς άβολος, κοιτάζοντας προς τα κάτω και αποφεύγοντας το βλέμμα του Ινδού πρωθυπουργού.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης στον οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Ινδία, το Πακιστάν, τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας και η Λευκορωσία, επιχειρεί να αποτελέσει αντίβαρο στη Δύση και φέτος γιορτάζει την 25η επέτειό του στο Κιργιστάν.

«Από τον ατελείωτο πόλεμο στο τέλος του πολέμου»

«Πρέπει να περάσουμε από έναν ατελείωτο πόλεμο στο τέλος του πολέμου», είπε ο Μόντι απευθυνόμενος στον Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή κοιτούσε χαμηλά και μακριά από τον Ινδό πρωθυπουργό, έβγαλε στη συνέχεια με μια απότομη κίνηση το ακουστικό μετάφρασης από το αυτί του και απάντησε εμφανώς σφιγμένος:

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρωθυπουργέ. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Μόντι συνέχισε την παρέμβασή του, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ημέρα πολέμου έχει κόστος για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

«Κάθε ημέρα πολέμου πηγαίνει την ανθρωπότητα πίσω, ενώ κάθε βήμα προς την ειρήνη γεμίζει την ανθρωπότητα με νέα ελπίδα και ενθουσιασμό», δήλωσε.

Κάλεσε παράλληλα σε ταχεία ειρηνική επίλυση όλων των διαφορών, χαρακτηρίζοντας την ειρήνη κρίσιμη για την ευημερία της ανθρωπότητας.

«Μια ειρηνική επίλυση όλων των ζητημάτων το συντομότερο δυνατόν είναι το κάλεσμα της ανθρωπότητας και αυτό είναι το μήνυμα της Ινδίας. Η γη του Γκάντι και του Βούδα μοιράζεται ένα και μόνο μήνυμα: τον δρόμο της ειρήνης».

🇮🇳 Modi zu 🇷🇺 Putin: „Jeder Tag im Krieg wirft die Menschheit zurück, während jeder Schritt in Richtung Frieden die Menschheit mit neuer Hoffnung und neuem Enthusiasmus erfüllt. Wir müssen den Weg vom endlosen Krieg hin zum Ende des Krieges einschlagen.“ pic.twitter.com/5CKMP8qbK4 — Vassili Golod (@VassiliGolod) August 31, 2026

Ο Πούτιν δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει τον πόλεμο

Παρά τα λόγια του προς τον Μόντι, στο πεδίο της μάχης δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αντιθέτως, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να εντείνει τις επιχειρήσεις, με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία. Μεταξύ των στόχων βρίσκονται αποθήκες τροφίμων, οι οποίες έχουν συνδεθεί με σοβαρές ελλείψεις και άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ, αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα.

Σε ομιλία του στις 22 Αυγούστου, ο Πούτιν είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι ανοίγει ένα «κουτί της Πανδώρας», προειδοποιώντας παράλληλα για «αντίδραση στους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας σας».

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες του πολέμου γίνονται όλο και πιο αισθητές στη ρωσική κοινωνία. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις με drones, περιορισμούς στο διαδίκτυο και μια οικονομία που δυσκολεύεται.

Σύμφωνα με τον Economist, η δυσαρέσκεια είναι ακόμη μεγαλύτερη μεταξύ των ρωσικών ελίτ, με πηγή που γνωρίζει την κατάσταση να υποστηρίζει ότι αυξάνεται η απογοήτευση για τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο Πούτιν φέρεται να πιστεύει ότι κινδυνεύει πολιτικά εάν τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να έχει πετύχει τουλάχιστον τον ελάχιστο στόχο του, δηλαδή την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς.

«Θα με κρεμάσουν», φέρεται να είπε, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται ο Economist.

Παράλληλα, οι ρωσικές απώλειες εκτιμάται πλέον ότι ξεπερνούν τον ρυθμό στρατολόγησης. Περισσότεροι από 30.000 Ρώσοι στρατιώτες φέρεται να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται κάθε μήνα το 2026, έναντι περίπου 27.000 νέων στρατολογήσεων.

Για κάθε Ουκρανό που χάνει τη ζωή του ή τραυματίζεται, η Ρωσία φέρεται πλέον να υφίσταται σχεδόν οκτώ απώλειες, έναντι αναλογίας δύο ή τριών προς μία στο μεγαλύτερο μέρος του πολέμου. Η διαφορά αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτεταμένη χρήση drones από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων όπλων που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνει η Daily Mail.

iefimerida.gr