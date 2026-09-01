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Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο ο Δαβίδ εκτοξεύει μια πέτρα με τη σφεντόνα του, η οποία μετατρέπεται σε πύραυλο και καταρρίπτει εισερχόμενη εναέρια απειλή, η ισραηλινή εταιρεία αμυντικών συστημάτων Rafael σηματοδότησε τη συμμετοχή της στη συμφωνία που υπεγράφη τη Δευτέρα στο Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ανοίγοντας τον δρόμο για την ενεργοποίηση του ελληνικού πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού, αντι-drone και αντιβαλλιστικού «Θόλου».

Η Rafael είναι η εταιρεία πίσω από το σύστημα David’s Sling («η σφεντόντα του Δαβίδ), ένα από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται ήδη από το Ισραήλ για τον δικό του Iron Dome.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ η συμφωνία άνω των 3 δισ. είναι η «μεγαλύτερη αμυντική εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ». Παράλληλα, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Ισραήλ θα προμηθεύσει άλλη χώρα με ένα «ολοκληρωμένο αμυντικό σύστημα έναντι ενός ευρέος φάσματος απειλών», συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Όπως σημειώνουν οι Times of Israel, η συμφωνία έρχεται επίσης εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, λόγω της προσπάθειας της Άγκυρας να επεκτείνει την επιρροή της στη Συρία αναφέροντας ότι «η Τουρκία αποτελεί παραδοσιακό αντίπαλο της Ελλάδας και τα οπλικά συστήματα αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να συμβάλουν στην άμυνα της Αθήνας απέναντι στη γειτονική χώρα».

«Το έργο αυτό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην αμυντική συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας, ενός βασικού στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επιλογή της ισραηλινής τεχνολογίας από την Ελλάδα ως κορμού του πιο φιλόδοξου προγράμματος ενίσχυσης της αεράμυνάς της την τελευταία δεκαετία αντανακλά το βάθος της εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί μεταξύ των δύο χωρών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι η απόφαση για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας ελήφθη κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Ελλάδα. «Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Σε μια περίοδο κατά την οποία παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν την αμυντική και στρατηγική συνεργασία τους και θα ενεργούν αποφασιστικά για τη διατήρηση της σταθερότητας και την προστασία της ασφάλειας και των κοινών τους συμφερόντων», δήλωσε ο Κατς, κάνοντας προφανώς αναφορά στην Τουρκία.

«Η συμφωνία ασφάλειας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο» τόνισε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσθέτοντας ότι η συμφωνία «είναι ακόμη μία απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ» και «μια κίνηση που εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"The security agreement signed today with Greece, one of the largest in the country's history, is a direct continuation of the Eastern Mediterranean alliance we forged a decade ago with Greece and Cyprus. It serves as further proof of the… pic.twitter.com/42AW0kymvr August 31, 2026

Η Ασπίδα του Αχιλλέα έκανε τον γύρο του κόσμου, για «τεράστια πώληση» μιλά ο τουρκικός τύπος

Η χθεσινή υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί –drone Θόλου («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Με το σήμα της υπογραφής από το Τελ Αβίβ, τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη μετέδωσαν αμέσως την είδηση, αφού η κίνηση -ματ της Αθήνας επικαιροποιεί τις ισορροπίες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

“Η Ελλάδα έχει επίσης επιδιώξει να ενισχύσει τη θέση της στην ανατολική Μεσόγειο, κοντά σε αρκετές ζώνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή” επισημαίνει η Le Monde, τη στιγμή που “αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του στρατού”, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχους. Για τη Deutsche Welle, η αμυντική κινητικότητα της χώρας συνιστά ένα σημείο αναφοράς, αφού “μέχρι το 2036, η Ελλάδα σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ για ευρύτερο εκσυγχρονισμό του στρατού. Αυτό περιλαμβάνει επίσης αγορές μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ και πολεμικών πλοίων από τη Γαλλία και την Ιταλία”, όπως τονίζεται.

Η πρωτιά

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι η Αθήνα είναι το πρώτο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτά μια τέτοια πολυεπίπεδη υποδομή δεν πέρασε απαρατήρητο και από τον ευρωπαϊκό Τύπο, με το Politico να επισημαίνει πως “η Αθήνα προχωρά ένα βήμα παραπέρα από ορισμένους άλλους Ευρωπαίους αγοραστές ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας”, ενώ για “τεράστια πώληση” κάνει λόγο και ο Τουρκικός Τύπος.

Συγκεκριμένα, σε σημερινό άρθρο της που επιγράφεται “Τεράστια πώληση από το Ισραήλ στην Αθήνα! Υπογράφηκαν συμφωνίες για την Αχιλλέα Ασπίδα” η τουρκική εφημερίδα Hurriyet, κάνοντας λόγο για “τεράστιο έργο” που κατά την εφημερίδα έχει “διχάσει τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη”.

Παράλληλα, “σε μια εποχή που η Τουρκία σημειώνει πρόοδο στην αμυντική της βιομηχανία, καθίσταται παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία UAV και UCAV, αναπτύσσει ραγδαία τις πυραυλικές της δυνατότητες, επεκτείνει το «πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας Gökkubbe» με εγχώριους και εθνικούς πόρους και αυξάνει τη γεωπολιτική της επιρροή, η Ελλάδα χτύπησε την πόρτα του Ισραήλ. Αντί να συνεργαστεί με ευρωπαϊκές εταιρείες για το έργο, η Ελλάδα επέλεξε το Ισραήλ, με το οποίο προσπαθεί να σχηματίσει έναν άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με την ελληνοκυπριακή διοίκηση” υποστηρίζει η αρθρογράφος της εφημερίδας, Νιλγκούν Τεκφιντάν Γκιουμούς.



Το χρονοδιάγραμμα

Η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος τοποθετείται σε 35 μήνες από σήμερα, ήτοι τον Ιούλιο του 2029, με την συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών, μολονότι τμήματα του θόλου θα ολοκληρώνονται σταδιακά κι ενώ σε 18 μήνες από σήμερα αναμένεται και το πυραυλικό σύστημα PULS, που ενισχύει έτι περαιτέρω την ελληνική αμυντική ικανότητα.

Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” περιλαμβάνει το David’s Sling, την ανώτατη υποδομή αεράμυνας, το σύστημα Barak MX σε ενδιάμεσο επίπεδο, το σύστημα SPYDER, που σε συνδυασμό με τους πυραύλους Hawk θα καλύπτει μεσαίες αποστάσεις, αλλά και το Drone Dome, σε μια επιμέρους συμφωνία κόστους 26 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναχαιτίζει τα μικρά drones. Μετά τον εντοπισμό τους, το Drone Dome έχει την ικανότητα να διακόπτει την επικοινωνία του εκάστοτε drone με το χειριστή του, όπως και το GPS, ενώ έχει δώσει ήδη “δείγματα γραφής”, αφού χρησιμοποιήθηκε για την προστασία της Συνόδου των G7 στην Κορνουάλη, το 2021.

Σημειωτέον ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€), ενώ στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

protothema.gr