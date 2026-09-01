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Πρόταση στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για να δοθεί παράταση μέχρι το Νοεμβρίου στο μειωμένο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα αναμένεται να καταθέσει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Η αποκάλυψη έγινε από τεχνοκράτες κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου κατά τη συζήτηση εναρμονιστικού νομοσχεδίου που έχει ως στόχο την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων, στον τομέα των μεταφορών καθώς και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων στον τομέα των αερομεταφορών. Το μέτρο εκπνέει στις 17 Σεπτεμβρίου, με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να αναφέρει πως υπάρχει πρόθεση για να δοθεί παράταση για άλλους δύο μήνες το μέτρο. Συνεπώς, εάν δοθεί παράταση τα καύσιμα θα συνεχίσουν να είναι πιο φθηνά κατά 8.33 σεντ., το λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.