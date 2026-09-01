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Έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να σώσουν όλους τους επιβαίνοντες στα σκάφη, κατά τη διάρκεια της μεγάλης κακοκαιρίας του Σαββάτου. Τα μέλη της Αστυνομίας και του ΚΣΕΔ, που οργάνωσαν την άψογη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αξίζουν απέραντου σεβασμού.

Μάρτυρες στην περιοχή, έκαναν λόγο για ισχυρούς ανέμους 9-10 μποφόρ. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τους διασώστες, να ίπτανται λίγα μέτρα πάνω από την φουρτουνιασμένη θάλασσα, και να διεξάγουν τις διασώσεις.

Δυστυχώς από το περιστατικό υπήρξε μια απώλεια. Χωρίς αυτούς ωστόσο τα θύματα θα μπορούσαν να είναι περισσότερα.

Α.Π