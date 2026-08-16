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Αντιαεροπορικός θόλος, drones, ιπτάμενα τάνκερ, ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, αποτελούν μεταξύ άλλων, το νέο αμυντικό δόγμα της Ελλάδας.

Σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις των τελευταίων δεκαετιών για την εθνική άμυνα προχώρησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), εγκρίνοντας την πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση ενός νέου πακέτου εξοπλιστικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα της χώρας.

Στην «καρδιά» του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος προστασίας της ελληνικής επικράτειας απέναντι σε σύγχρονες και ασύμμετρες απειλές.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και ο νέος αμυντικός θόλος

Το πρώτο και σημαντικότερο πρόγραμμα αφορά το Δίκτυο Βληματικής Αντιμετώπισης και Διάγνωσης Απειλών, δηλαδή τον νέο αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και αντι-drone θόλο της χώρας. Πρόκειται για ένα πλέγμα προηγμένων οπλικών συστημάτων που θα δημιουργούν επάλληλα επίπεδα προστασίας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αξιοποιεί τα διδάγματα των πρόσφατων πολεμικών συγκρούσεων και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, προσφέροντας αυξημένη προστασία σε κρίσιμες στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Ηλεκτρομαγνητικά όπλα και νέα drones

Σύστημα drone κάθετης απογείωσης και προσγείωσηςShield AI

Ιδιαίτερη σημασία έχει η έγκριση συστημάτων μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Για πρώτη φορά οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν δυνατότητες ηλεκτρομαγνητικής εξουδετέρωσης drones, χωρίς χωρίς εκπεμπόμενο βλήμα, ενισχύοντας σημαντικά την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η προμήθεια ενός ακόμη συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών HERON 1 κατηγορίας III, το οποίο θα ενισχύσει τις δυνατότητες επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και μετάδοσης δεδομένων, ενώ προβλέπεται στο μέλλον να αποκτήσει και δυνατότητα οπλισμού.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την αγορά δέκα επιπλέον συστημάτων Μη Επανδρωμένων Τύπου V-BAT κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη δικτυοκεντρική επιτήρηση του Αιγαίου και του Έβρου, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε δεύτερο χρόνο θα μπορούν να φέρουν οπλικά συστήματα.

Νέα μεταγωγικά αεροσκάφη και ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόφαση για την απόκτηση τριών αεροσκαφών C-390 Millennium της Embraer μέσω διακρατικής συμφωνίας με την Πορτογαλία. Το πρώτο αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί το 2027.

Τα συγκεκριμένα αεριωθούμενα μεταγωγικά διαθέτουν διπλάσια ταχύτητα από τα υφιστάμενα μεταγωγικά της Πολεμικής Αεροπορίας, όμως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι η δυνατότητα να λειτουργούν ταυτόχρονα για μεταφορά προσωπικού και ως ιπτάμενα τάνκερ.

Η δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα αυξάνει σημαντικά τον χρόνο παραμονής των μαχητικών Rafale και Mirage σε επιχειρησιακές αποστολές, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπρόσθετα, μπορούν να είναι και Κινητά Νοσοκομεία.

Ειδικές Δυνάμεις και Πολεμικό Ναυτικό

Το νέο εξοπλιστικό πακέτο περιλαμβάνει ακόμη την προμήθεια δέκα υποβρύχιων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων VICTA. Πρόκειται για υποβρύχια οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Δύο θα κατασκευαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα οκτώ σε ελληνικά ναυπηγεία, ενισχύοντας τόσο τις δυνατότητες των Ειδικών Δυνάμεων όσο και την εγχώρια αμυντική παραγωγή.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που προχώρησε ο Νίκος Δένδιας θα μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό κάτω από τη θάλασσα, αλλά και προσωπικό Ειδικών Δυνάμεων στην επιφάνεια. Σε δεύτερο χρόνο, αυτά τα οχήματα θα καταστούν αυτόνομα οχήματα.

Παράλληλα εγκρίθηκε η αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με νέα ανθυποβρυχιακά συστήματα, τα οποία εντάσσονται στον συνολικό εκσυγχρονισμό του στόλου. Το πρόγραμμα συμπληρώνει τη νέα δομή μεγάλων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, με τέσσερις φρεγάτες FDI, τέσσερις Bergamini και τέσσερις εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η προμήθεια πυραύλων Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ για τα επιθετικά ελικόπτερα Apache, ενισχύοντας την ισχύ πυρός του Στρατού Ξηράς.

AP Photo/Mark Schiefelbein

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε την απόφαση του ΚΥΣΕΑ ως «ορόσημο για την άμυνα της Πατρίδας», επισημαίνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται οριστικά σε μια νέα εποχή μέσα από τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030». Όπως τόνισε, η Ελλάδα περνά από αποσπασματικές δυνατότητες σε ένα ενιαίο και διαλειτουργικό σύστημα που καλύπτει τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και σταδιακά το διάστημα.

Με τον νέο αυτό σχεδιασμό, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η Ελλάδα αποκτά τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στη σύγχρονη ιστορία της, επενδύοντας όχι μόνο στην αποτρεπτική ισχύ αλλά και στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο η χώρα να βρίσκεται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων για τις επόμενες δεκαετίες.

cnn.gr