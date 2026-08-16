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Σε συλλήψεις 20 ατόμων στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων, προχώρησε η Αστυνομία.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 20 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαχαιροφορíα, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη κατοικίας και κλοπής, μη παρουσίαση στο Δικαστήριο, εντάλματα προστίμου, κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 598 οδηγοί και 204 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 28 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 201 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 70 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 29 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 350 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 29 καταγγελίες, ενώ προέκυψε και μία υποθέση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.