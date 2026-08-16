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Φονικές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία Ιντιάνα στις ΗΠΑ, μετατρέποντας δρόμους σε χείμαρρους λασπόνερων. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή εξαιτίας μετά τις καταιγίδες που σάρωσαν αυτή την εβδομάδα την εν λόγω αμερικανική πολιτεία, ενημέρωσε ο κυβερνήτης της Μάικ Μπράουν.

Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν σε τομείς που πλημμύρισαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Indianapolis Star.

🚨Historic storms bring devastating flooding to IndianapolisNeighborhoods along the White River are submerged after heavy rains hit Indiana on Saturday. Dozens of people and their pets have already been rescued, with more expected as waters continue to rise.Stay safe out there.… pic.twitter.com/tE34TrqgjR August 16, 2026

Σφοδρές καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την Ιντιάνα την 11η Αυγούστου, ανέφερε ο κ. Μπράουν σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «ιστορικές πλημμύρες, κυκλωνική δραστηριότητα και derecho», χρησιμοποιώντας όρο που σημαίνει εκτενή ανεμοθύελλα μεγάλης διάρκειας.

🌊 FLOATING AWAY: Video shows merchandise from a store in Indiana floating away after historic flooding inundated the region. Millions have experienced heavy rain and severe storms this week leading to several water rescues and devastated communities. pic.twitter.com/yixTgD7S7q — FOX Weather (@foxweather) August 15, 2026

Διαβεβαίωσε πως υπάρχουν επαρκείς πόροι και «αποθεματικά κεφάλαια» για τις «δύσκολες ημέρες» που αντιμετωπίζει η πολιτεία του, ωστόσο ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια και τόνισε μέσω X πως ζήτησε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

protothema.gr