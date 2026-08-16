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Φονικές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία Ιντιάνα στις ΗΠΑ, μετατρέποντας δρόμους σε χείμαρρους λασπόνερων. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή εξαιτίας μετά τις καταιγίδες που σάρωσαν αυτή την εβδομάδα την εν λόγω αμερικανική πολιτεία, ενημέρωσε ο κυβερνήτης της Μάικ Μπράουν.
Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν σε τομείς που πλημμύρισαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Indianapolis Star.
Σφοδρές καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την Ιντιάνα την 11η Αυγούστου, ανέφερε ο κ. Μπράουν σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «ιστορικές πλημμύρες, κυκλωνική δραστηριότητα και derecho», χρησιμοποιώντας όρο που σημαίνει εκτενή ανεμοθύελλα μεγάλης διάρκειας.
Διαβεβαίωσε πως υπάρχουν επαρκείς πόροι και «αποθεματικά κεφάλαια» για τις «δύσκολες ημέρες» που αντιμετωπίζει η πολιτεία του, ωστόσο ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια και τόνισε μέσω X πως ζήτησε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.