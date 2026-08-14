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Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχή της Ιαπωνίας, ανατολικά του Τόκιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι Αρχές του νομού Τσίμπα κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις «χωρίς προηγούμενο», ενώ οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι εξέδωσαν για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο νομό προειδοποίηση ανώτατου επιπέδου για ακραίες βροχοπτώσεις.

Νεκροί και φόβοι για περισσότερα θύματα

Μεταξύ των θυμάτων είναι μια 66χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών του νομού Τσίμπα.

Ένας ακόμη άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο, ενώ ένας άλλος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε.

Οι ιαπωνικές Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, καθώς ένας άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ αγνοείται η τύχη ακόμη ενός.

At least four people died in eastern Japan after "unprecedented" heavy rain that left thousands stranded at Narita airport overnight and snarled up roads and rail services, authorities say pic.twitter.com/OEQdq4XIhe August 14, 2026

Συναγερμός για κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος

Οι ακραίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν συναγερμούς για κατολισθήσεις και πλημμύρες, ενώ σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση.

Το πρωί της Παρασκευής, σχεδόν 26.000 νοικοκυριά στον νομό Τσίμπα παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τις τοπικές Aρχές.

Another scene from Chiba: a stairway turned into a waterfall after the area was hit by sudden heavy rain.pic.twitter.com/37oCnfhExY https://t.co/DnqNFf3vWa — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) August 13, 2026

«Φτάσαμε σε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο έντονης βροχόπτωσης», είχε δηλώσει το βράδυ της Πέμπτης αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς η κατάσταση επιδεινωνόταν με ταχύτητα.

Current visuals from Chiba City (千葉市), Chiba Prefecture, Japan.



Level 5 Torrential Rain Warning just issued for Chiba. pic.twitter.com/mFKHzrZ2qn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 13, 2026

Πάνω από 6.000 εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Ναρίτα

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι παρέμειναν αποκλεισμένοι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα, ένα από τα δύο βασικά αεροδρόμια που εξυπηρετούν το Τόκιο.

Πολλά δρομολόγια τρένων από και προς το αεροδρόμιο παρέμεναν ακυρωμένα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα χιλιάδες ταξιδιώτες να μην μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Heavy flooding caused by torrential rain inundated Ichikawa City in Chiba Prefecture, Japan, severely hampering normal daily life and transportation. Vehicles waded through submerged roadways as commuters navigated inundated streets under heavy rainfall, forcing local authorities… pic.twitter.com/7rQ6C7sekp — Green Time (@greentime_media) August 13, 2026

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι το προσωπικό του αεροδρομίου μοίραζε νερό, τρόφιμα και υπνόσακους στους εγκλωβισμένους επιβάτες.

Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και στον σταθμό της Τσίμπα

Το χάος επεκτάθηκε και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν αποκλεισμένοι στον σταθμό της πόλης Τσίμπα, καθώς η κυκλοφορία των τρένων είχε διακοπεί εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, εκατοντάδες κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε κέντρα φιλοξενίας στην Τσίμπα, καθώς οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις κατέστησαν σε αρκετές περιοχές δύσκολη ή αδύνατη την πρόσβαση στις κατοικίες τους.

🚨JUST IN: Record-breaking rainfall hit Chiba Prefecture on Thursday, August 13.



The Japan Meteorological Agency issued its highest-level Level 5 emergency warning for heavy rain across 19 cities and towns—the first for the region. In Chiba City’s Chuo Ward, 115 mm of rain fell… pic.twitter.com/r3RVTCzWfV — Qeeb (@Qeeb_1) August 13, 2026

Οι ιαπωνικές Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της κακοκαιρίας, ενώ παραμένει σε επιφυλακή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Πηγή: iefimerida.gr