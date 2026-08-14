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Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχή της Ιαπωνίας, ανατολικά του Τόκιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.
Οι Αρχές του νομού Τσίμπα κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις «χωρίς προηγούμενο», ενώ οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι εξέδωσαν για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο νομό προειδοποίηση ανώτατου επιπέδου για ακραίες βροχοπτώσεις.
Νεκροί και φόβοι για περισσότερα θύματα
Μεταξύ των θυμάτων είναι μια 66χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών του νομού Τσίμπα.
Ένας ακόμη άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο, ενώ ένας άλλος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε.
Οι ιαπωνικές Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, καθώς ένας άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ αγνοείται η τύχη ακόμη ενός.
Συναγερμός για κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος
Οι ακραίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν συναγερμούς για κατολισθήσεις και πλημμύρες, ενώ σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση.
Το πρωί της Παρασκευής, σχεδόν 26.000 νοικοκυριά στον νομό Τσίμπα παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τις τοπικές Aρχές.
«Φτάσαμε σε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο έντονης βροχόπτωσης», είχε δηλώσει το βράδυ της Πέμπτης αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς η κατάσταση επιδεινωνόταν με ταχύτητα.
Πάνω από 6.000 εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Ναρίτα
Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι παρέμειναν αποκλεισμένοι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα, ένα από τα δύο βασικά αεροδρόμια που εξυπηρετούν το Τόκιο.
Πολλά δρομολόγια τρένων από και προς το αεροδρόμιο παρέμεναν ακυρωμένα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα χιλιάδες ταξιδιώτες να μην μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι το προσωπικό του αεροδρομίου μοίραζε νερό, τρόφιμα και υπνόσακους στους εγκλωβισμένους επιβάτες.
Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και στον σταθμό της Τσίμπα
Το χάος επεκτάθηκε και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν αποκλεισμένοι στον σταθμό της πόλης Τσίμπα, καθώς η κυκλοφορία των τρένων είχε διακοπεί εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.
Παράλληλα, εκατοντάδες κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε κέντρα φιλοξενίας στην Τσίμπα, καθώς οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις κατέστησαν σε αρκετές περιοχές δύσκολη ή αδύνατη την πρόσβαση στις κατοικίες τους.
Οι ιαπωνικές Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της κακοκαιρίας, ενώ παραμένει σε επιφυλακή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων.
Πηγή: iefimerida.gr