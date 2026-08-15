Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εικόνες που δεν θυμίζουν Δεκαπενταύγουστο έχουν κατακλίσει το διαδίκτυο, καθώς σε διάφορες περιοχές της Κύπρο ρίχνει νερά.

Αλλού φαίνεται ότι ψιχαλίζει, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μπόρα, ικανή να ξεδιψάσει τη γη μετά από τα 40άρια διαρκείας.

Τα εν λόγω φαινόμενα, αναμένονταν μετά το μεσημέρι, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να αναφέρει πως παροδικά θα σημειώνεται αυξημένη συννεφιά.

Οι νεφώσεις στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε περιοχές στα ανατολικά, αναμένεται να δώσουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Στην Κυπερούντα:

Στα Σπήλια:

Στο Γέρι:

Εικόνες από ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙΚΥΠΡΟΥ