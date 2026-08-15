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Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, σε μια διακριτική και πολυτελή απόδραση.

Η βασίλισσα της ποπ έφτασε στο νησί των Φαιάκων στις 11 Αυγούστου με ιδιωτική πτήση, συνοδευόμενη από την οικογένειά της και στενούς φίλους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η σταρ μεταφέρθηκε άμεσα σε υπερπολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού, η οποία διαθέτει ιδιωτική μαρίνα και θαλαμηγό έτοιμη για τις θαλάσσιες εξορμήσεις της. Για να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα και τους φωτογράφους, η Μαντόνα φρόντισε να παραμείνει ινκόγκνιτο, φορώντας μαντίλι, καπέλο και μεγάλα γυαλιά ηλίου.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου, η Μαντόνα σχεδίασε να σβήσει τα 68 κεράκια της σε ένα λαμπερό αλλά κλειστό πάρτι γενεθλίων, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της και αγαπημένα πρόσωπα. Πηγές αναφέρουν ότι η Κέρκυρα αποτελεί μόνο το πρώτο σταθμό των διακοπών της στην Ελλάδα, με επόμενο προορισμό την Πάτμο.

Τα φετινά γενέθλια βρίσκουν τη Μαντόνα σε δημιουργικό οργασμό, μετά την τεράστια επιτυχία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Confessions 2», σίκουελ του επιτυχημένου dance άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor».

tanea.gr