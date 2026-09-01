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Με ετήσιο ρυθμό 3,3% αναπτύχθηκε η κυπριακή οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας επίδοση σημαντικά υψηλότερη από το 1% της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία των Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8%, επιταχύνοντας από το 0,5% που είχε καταγραφεί κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους ανήλθε στα €7.872,1 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, έναντι €7.798,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι κλάδοι που στήριξαν την ανάπτυξη

Η οικονομική μεγέθυνση προήλθε κυρίως από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, καθώς και τις κατασκευές.

Τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων κατέγραψαν οι κατασκευές με 5,4%. Ακολούθησαν το σύμπλεγμα εμπορίου, μεταφορών, καταλυμάτων και εστίασης με 4,7% και ο τομέας τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με 4,5%.

Οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 3,9%, ενώ χαμηλότερους ρυθμούς κατέγραψαν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση και η υγεία, με 1,1%, καθώς και η μεταποίηση με 0,8%.

Αύξηση 5,2% στην τελική κατανάλωση

Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 5,4%, ενώ η καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης ενισχύθηκε κατά 4,5%.

Άνοδος επενδύσεων με ώθηση από πλοία και αεροσκάφη

Ισχυρή αύξηση παρουσίασαν οι συνολικές επενδύσεις. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου ενισχύθηκε κατά 9,4% σε ετήσια βάση και κατά 17,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η εικόνα διαφοροποιείται, ωστόσο, όταν εξαιρεθούν οι επενδύσεις σε πλοία και αεροσκάφη. Χωρίς αυτές τις κατηγορίες, οι επενδύσεις καταγράφουν ετήσια μείωση 2%.

Ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών

Στο εξωτερικό εμπόριο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,6% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, καταγράφοντας άνοδο 12,9% σε ετήσια βάση.

Η ανάπτυξη της Κύπρου παρέμεινε αισθητά υψηλότερη από εκείνη της ευρωζώνης, όπου το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.