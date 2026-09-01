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Με χρώμα αντί για μαύρα θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλο, καθώς οι οικείοι του απευθύνουν μια ιδιαίτερη παράκληση προς όσους θα παραστούν στην κηδεία του.

Η οικογένεια επιθυμεί από συγγενείς και φίλους να φορέσουν χρωματιστά ενδύματα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη ζωή και τη μνήμη του και να τον αποχαιρετήσουν με έναν τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη ζωή και την προσωπικότητά του.

Η κηδεία του Ντίμη Μαυρόπουλου θα τελεστεί την ερχόμενη Πέμπτη (3/9). Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στη Λεμεσό, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:00 το πρωί.

Η οικογένεια καλεί συγγενείς, φίλους και όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να παραστούν.

Το «αντίο» από το Μουσείο και τη Λέσχη

Σε ανάρτησή τους, το Μουσείο Ιστορικών και Κλασικών Αυτοκινήτων Κύπρου και η Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη τον άδικο και πρόωρο χαμό του Ντίμη Μαυρόπουλου, ιδρυτή του Μουσείου και της Λέσχης.

Στην ανακοίνωσή τους περιγράφουν τον Ντίμη Μαυρόπουλο ως έναν άνθρωπο με «απέραντη αγάπη και πάθος για τα αυτοκίνητα», ο οποίος αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην προσφορά, τη φιλανθρωπία και την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν και στην αγάπη του για τη Λεμεσό, την πόλη του, σημειώνοντας ότι συμμετείχε ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες για το καλό και την ανάπτυξη της πόλης που τόσο αγαπούσε.

«Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές αυτών που είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν μαζί του την αγάπη του για τα αυτοκίνητα, τη φιλανθρωπία και τον τόπο μας», αναφέρουν.

«Θα τον θυμόμαστε για πάντα. Θα τον αγαπάμε για πάντα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εισφορές εις μνήμη Ντίμη Μαυρόπουλου

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εισφορά εις μνήμη του Ντίμη Μαυρόπουλου μπορούν να το πράξουν και μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους ακόλουθους λογαριασμούς:

• IDRYMA THEOTOKOS-AMERIKOS ARGYRIOU

CY14002003430000001103001000

• NICHOLAS ZOE FOUNDATION

CY60002001950000357042992947

Κατά την πραγματοποίηση της κατάθεσης, παρακαλείται να αναγράφεται η ένδειξη: «Εις μνήμη Ντίμη Μαυρόπουλου».

Όπως αναφέρεται, κάθε προσφορά αποτελεί «μια όμορφη πράξη αγάπης και ανθρωπιάς» και έναν ξεχωριστό τρόπο να τιμηθεί η μνήμη και η προσφορά του. Η οικογένεια του Ντίμη Μαυρόπουλου, το Μουσείο Ιστορικών και Κλασικών Αυτοκινήτων Κύπρου και η Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την αγάπη και τη συμπαράσταση.