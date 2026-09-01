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Οι εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα την επιβολή νέων ανταποδοτικών δασμών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε σε μια γνώριμη τακτική συμβολικών προκλήσεων, υπογράφοντας την Πέμπτη 27 Αυγούστου εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής».

Η Λίμνη Οντάριο, η οποία βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά, έδωσε το όνομά της στην καναδική επαρχία και όχι το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση, η αμερικανική κυβέρνηση αναφέρεται πλέον στη μεγάλη αυτή λίμνη ως «Λίμνη της Αμερικής» — ή πρόκειται να το κάνει σύντομα. Οι επίσημοι χάρτες της αμερικανικής κυβέρνησης δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί, όμως η Google έσπευσε να αλλάξει τη νέα ονομασία.

Η Google υιοθέτησε τη νέα ονομασία το Σάββατο (29/8). Σε σύντομη ενημέρωση στο ιστολόγιο του Google Maps, η εταιρεία ανέφερε ότι βασίζει τους χάρτες της στο Geographic Names Information System (GNIS) των ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι η αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής» ήταν ουσιαστικά αναπόφευκτη για την πλατφόρμα, η οποία αποτελεί τη δημοφιλέστερη υπηρεσία χαρτών στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η Google αποδείχθηκε ακόμη ταχύτερη από την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση στην υιοθέτηση της ονομασίας «Λίμνη της Αμερικής». Παρότι η βάση δεδομένων του GNIS αναγνωρίζει την αλλαγή ονομασίας σε σχετική έκθεση, ο βασικός χάρτης εξακολουθεί να εμφανίζει το διεθνώς αναγνωρισμένο όνομα «Λίμνη Οντάριο». Ένα μήνυμα που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται η Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) επισημαίνει ότι η αλλαγή στους επίσημους χάρτες εκκρεμεί ακόμη.

Βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναζητούν χάρτες του GNIS όταν θέλουν να βρουν μια τοποθεσία, αλλά χρησιμοποιούν το Google Maps. Σύμφωνα με τη Google, οι χρήστες στις ΗΠΑ θα βλέπουν πλέον μόνο τη νέα ονομασία. Οι Καναδοί, αντίθετα, θα συνεχίσουν να βλέπουν την καθιερωμένη ονομασία «Λίμνη Οντάριο». Στον υπόλοιπο κόσμο θα εξακολουθεί να προβάλλεται κατά προτεραιότητα η ονομασία «Λίμνη Οντάριο», ενώ το «Λίμνη της Αμερικής» θα εμφανίζεται σε παρένθεση.

(Πηγή: USGS)

Η Google ακολούθησε την ίδια πρακτική και στην περίπτωση του Κόλπου του Μεξικού, τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση μετονόμασε σε «Κόλπο της Αμερικής» το 2025. Η εταιρεία άλλαξε την ονομασία για τους χρήστες στις ΗΠΑ, τη διατήρησε αμετάβλητη στο Μεξικό και εμφάνισε και τις δύο ονομασίες στον υπόλοιπο κόσμο.

Παράλληλα, επανέφερε την ονομασία Mount McKinley για το Denali, ακολουθώντας το ίδιο εκτελεστικό διάταγμα. Ωστόσο, τότε είχε χρειαστεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες από την υπογραφή του διατάγματος μέχρι να εφαρμοστεί η αλλαγή.

Η ταχύτητα με την οποία η Google υιοθέτησε τη νέα ονομασία υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να συνεχίσει να μετονομάζει γεωγραφικά χαρακτηριστικά βάσει εκτελεστικών διαταγμάτων — κάτι που ενδέχεται να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο την αμερικανική κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες αλλαγές ονομασιών.

Η Apple Maps είχε επίσης υιοθετήσει την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» λίγο μετά τη Google πέρυσι. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχει αφαιρέσει την ονομασία «Λίμνη Οντάριο» από τους χάρτες της. Ορισμένες λιγότερο δημοφιλείς εφαρμογές χαρτών, όπως το MapQuest, έχουν δηλώσει ότι δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν στην αλλαγή.

ertnews.gr