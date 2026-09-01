Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ξεχείλισε το ποτήρι της οργής για τους συγγενείς και τους οικείους των θυμάτων από το ναυάγιο στα ανοικτά της Κερύνειας. Στο λιμάνι της κατεχόμενης πόλης καταγράφηκαν σήμερα το πρωί στιγμές έντασης, όταν το σημείο προσέγγισαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και ο λεγόμενος «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από την Kibris Postasi, δείχνουν την αντίδραση των αγανακτισμένων συγγενών όταν έφθασαν στο σημείο ο Τουφάν Έρχιουρμαν και ο Τούρκος «πρέσβης» για να ενημερωθούν σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ασύλληπτη τραγωδία της περασμένης Κυριακής.

Ιδιαίτερη ενόχληση φαίνεται να προκάλεσε και η κίνηση της λεγόμενης «αστυνομίας» να λάβει μέτρα ασφαλείας αποκλείοντας την πρόσβαση, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν το οργισμένο πλήθος σε απόσταση από τα πολιτικά πρόσωπα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των συγγενών, κάποιοι από τους οποίους έκαναν βήματα προς το αποκλεισμένο σημείο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σπρωξίματα και έντονες λογομαχίες.

Υπό αμφισβήτηση η λίστα νεκρών και αγνοουμένων

Σενάρια για περισσότερα θύματα από το ναυάγιο στα κατεχόμενα, με ανθρώπους που ενδεχομένως να μην ήταν κατεγραμμένοι στη λίστα των επιβατών, ανέδειξαν σήμερα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Η Özgür Gazete δημοσιεύει δηλώσεις ενός από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο πλοίο, ο οποίος υποστηρίζει ότι την Κυριακή είχε ανασύρει δύο σορούς προσώπων που τα ονόματα τους δεν περιλαμβάνονται στη λίστα με τους 8 νεκρούς που ανακοινώθηκαν χθες.

Μετά τη συγκεκριμένη δήλωση, στο λιμάνι της Κερύνειας έφτασαν μέλη της «αστυνομίας», τα οποία παρέλαβαν τον άνδρα προκειμένου να δώσει κατάθεση και να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του. Σύμφωνα με τη Yeni Düzen, μετά τη μαρτυρία βρίσκεται υπό διερεύνηση ενδεχόμενη ασυμφωνία μεταξύ του επίσημου αριθμού των νεκρών και των στοιχείων που ανέφερε ο επιζών.