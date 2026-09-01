Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Reuters, οι ινδικές Αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε παράνομη επιχείρηση στη Βομβάη που συστηματικά πλαστογραφούσε ημερομηνίες λήξης και διατροφικές πληροφορίες σε δημοφιλή προϊόντα τροφίμων εξαγωγής που κατασκευάζονται από την PepsiCo, την Coca-Cola, τη Nestle, τη Unilever και άλλες πολυεθνικές.

Μετά την παράνομη τροποποίηση των ημερομηνιών και των συστατικών στις συσκευασίες, τα προϊόντα εξάγονταν σε ξένες αγορές. Δεν είναι σαφές για ποιες χώρες προορίζονταν τα προϊόντα, αλλά όλο το απόθεμα προοριζόταν για εξαγωγή. Τουλάχιστον μία ανατυπωμένη ετικέτα σε ένα πακέτο PepsiCo ήταν στα αγγλικά και τα γαλλικά, σύμφωνα με το Reuters.

Το Reuters εξασφάλισε αποκλειστική πρόσβαση στην αποθήκη την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι υπεύθυνοι τροφίμων διεξήγαγαν την έρευνα. Φωτογράφος του πρακτορείου είδε και φωτογράφισε χημικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αφαίρεση των αρχικών ημερομηνιών λήξης και των ετικετών των συστατικών των κατασκευαστών, μηχανήματα για την εκτύπωση και την εφαρμογή ανταλλακτικών και δεκάδες συσκευασίες ετικετών για προϊόντα, όπως τα πατατάκια Lay’s και τα noodles Maggi.

Ο νέος επικεφαλής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων της πολιτείας Μαχαράστρα στην Ινδία, Τουκαράμ Μούντε, δήλωσε στο Reuters: «Είμαι απόλυτα σοκαρισμένος από την κλίμακα της ππαρανομίας. Είναι οργανωμένη δραστηριότητα. Γίνεται συστηματικά».

Οι Ινδοί αξιωματούχοι βρήκαν σχεδόν 5.000 χαρτοκιβώτια καταναλωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τσιπς Lay’s και Kurkure της PepsiCo, των noodles Maggi Masala της Nestle, της σούπας μανιταριών Knorr της Unilever και της μαγιονέζας Hellmann, καθώς και των κουτιών Thums Up και Limca της Coca-Cola. Σε πολλά από τα πακέτα Kurkure και Maggi, καθώς και τα κουτιά Thums Up, είχαν αφαιρεθεί οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης.