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Τέσσερα επιβεβαιωμένα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Κύπρο μέχρι σήμερα, δήλωσε την Τρίτη η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ελεγχόμενη.

Στο μεταξύ, δυο άλλα περιστατικά χαρακτηρίζονται ως πιθανά και βρίσκονται υπό διερεύνηση αφού, βάσει των επιδημιολογικών κριτηρίων, απαιτείται περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο εμπίπτουν στον ορισμό κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι τα τέσσερα επιβεβαιωμένα περιστατικά καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πρόσθεσε ότι η νόσος είναι κατά κύριο λόγο ασυμπτωματική, συμπληρώνοντας ότι σε μεγάλο ποσοστό των περιστατικών, γύρω στο 80% ή και περισσότερο, δεν εκδηλώνονται συμπτώματα.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντίνου χαρακτήρισε ελεγχόμενη την κατάσταση, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση μεγάλου αριθμού κρουσμάτων θα υπήρχαν περισσότερα περιστατικά που θα χρειάζονταν νοσηλεία.

«Θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, γιατί αν είχαμε μεγάλους αριθμούς κρουσμάτων, θα είχαμε και πολλά περιστατικά τα οποία θα ήταν στο νοσοκομείο. Δεν θα ήταν μόνο τέσσερα, θα ήταν πολύ περισσότερα», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης, η κ. Κωνσταντίνου είπε ότι αυτά είναι πρώτα απ’ όλα ατομικά, καλώντας τους πολίτες να προστατεύονται από τα τσιμπήματα κουνουπιών.

«Πρέπει ο κάθε πολίτης να φροντίσει να προστατεύεται από τσιμπήματα κουνουπιών. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι, αν πάμε σε περιοχές όπου υπάρχουν νερά κλπ, καλύτερα να φοράμε μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια», είπε.

Συνέστησε επίσης τη χρήση εντομοαπωθητικών και τη λήψη μέτρων στις κατοικίες, ώστε να περιορίζονται οι εστίες εκκόλαψης κουνουπιών.

«Να μην έχουμε στάσιμα νερά σε κουβάδες ή σε γλάστρες στις οικίες μας ή παλιά ελαστικά αυτοκινήτων. Να φροντίσουμε να μην έχουμε εστίες εκκόλαψης κουνουπιών. Τα κλιματιστικά και οι ανεμιστήρες βοηθούν στην απομάκρυνση των κουνουπιών. Να ψεκάζουμε», πρόσθεσε.

Η κ. Κωνσταντίνου επεσήμανε ότι οι ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τον υγιή πληθυσμό.

«Γι’ αυτό πρέπει να παίρνουμε περισσότερα μέτρα για τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στη μετάδοση της νόσου, η κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω μολυσμένου κουνουπιού.

Πρόσθεσε ότι, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά στην Κύπρο, είναι χαμηλή η πιθανότητα να υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια.

Σε ερώτηση για τις διαγνωστικές μεθόδους, η κ. Κωνσταντίνου είπε ότι η νόσος ανιχνεύεται μέσω ανάλυσης αίματος.

Ακόμη, ερωτηθείσα κατά πόσο τα περιστατικά συνδέονται περισσότερο με ταξίδια, η κ. Κωνσταντίνου απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας πως «είναι εισαγόμενα τα περιστατικά».

Παράλληλα, ανέφερε ότι λαμβάνονται και γενικότερα μέτρα από την Πολιτεία, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Υγείας ασχολείται με το θέμα εδώ και αρκετό καιρό.

«Έχουμε ομάδες από υγειονομικούς εργάτες, οι οποίοι ψεκάζουν σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν εστίες κουνουπιών και φροντίζουν να παίρνουν ειδικά μέτρα», είπε.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, το Υπουργείο Υγείας έχει αποστείλει εκ νέου ενημέρωση σε όλους τους γιατρούς, υπενθυμίζοντάς τους τα συμπτώματα και τις εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να είναι ευαισθητοποιημένοι και να λαμβάνουν υπόψη τη νόσο στη διαφοροδιάγνωση και να αποστέλλουν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

Επιπλέον, σημείωσε ότι έχουν ενημερωθεί οι ομάδες αιμοληψίας, οι οποίες διενεργούν ειδικές εξετάσεις στα δείγματα αίματος που λαμβάνουν.

«Αντιλαμβάνεστε ότι το Υπουργείο Υγείας είναι ενεργοποιημένο, έχει δραστηριοποιηθεί και παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συγκεκριμένη νόσο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Υποπτεύουμε τα γεγονότα και είμαστε σε εγρήγορση».

ΚΥΠΕ