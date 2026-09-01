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Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον δυο προσώπων, σε σχέση με την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα στη Λευκωσία σε βάρος 21χρονου.

Πρόκειται για δύο νεαρούς από την Ινδία 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην απόπειρα φόνου κατά συμπατριώτη τους 21 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο αιτία της απόπειρας να είναι οι αντιζηλίες για μια γυναίκα από το Ιράκ, την οποία διεκδικούσαν οι δύο Ινδοί. Εξετάζεται συγκεκριμένα το ενδεχόμενο ο 24χρονος που φέρεται να είναι και ο δράστης, να διατηρούσε για κάποιο διάστημα δεσμό με την γυναίκα ο οποίος τερματίστηκε, ενώ στη συνέχεια φαίνεται πως τη διεκδικούσε ο 21χρονος.

Δεν αποκλείεται και είναι κάτι που εξετάζουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας, ο 24χρονος να επαναδιεκδίκησε τη νεαρή γι’ αυτό και συνέβη το αιματηρό περιστατικό όπου κατέληξε σε απόπειρα φόνου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, ο έτερος 21χρονος που συνελήφθη, φέρεται να είναι συνεργός στην απόπειρα, καθ’ ότι εξετάζεται πληροφορία που τον εμπλέκει με την υπόθεση και συγκεκριμένα ότι προμήθευσε τον δράστη με επικίνδυνο όργανο.

Οι έρευνες των μελών του ΤΑΕ συνεχίζονται και αναμένεται να ληφθεί κατάθεση και από την Ιρακινή προς ξεκαθάρισμα κάποιων λεπτομερειών, ενώ παράλληλα αναζητείται το μαχαίρι με το οποίο διενεργήθηκε η απόπειρα φόνου.

Όπως είχε ανακοινώσει η Αστυνομία, γύρω στη 1:15 τα ξημερώματα σήμερα λήφθηκε πληροφορία ότι 21χρονος είχε μεταφερθεί τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 21χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο.