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Την έντονη αντίθεσή της στο αίτημα των εργοδοτικών οργανώσεων για μείωση της εισφοράς στο Ταμείο Πλεονασμού εκφράζει η ΠΕΟ, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για τα κοινωνικά ταμεία πρέπει να λαμβάνεται στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου.

Σε ανακοίνωσή της, η συνδικαλιστική οργάνωση επικρίνει την οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε επί των διακυβερνήσεων Νίκου Αναστασιάδη και Νίκου Χριστοδουλίδη, κάνοντας λόγο για αποφάσεις που, κατά την εκτίμησή της, οδηγούν σε απώλεια δημόσιων πόρων και συρρίκνωση κοινωνικών ταμείων.

Αναφορά σε εταιρικό τέλος και φορολογική μεταρρύθμιση

Η ΠΕΟ αναφέρεται στην κατάργηση του ετήσιου εταιρικού τέλους, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση προκάλεσε απώλειες πέραν των €40 εκατ. για τα δημόσια ταμεία.

Παράλληλα, επικρίνει τη φορολογική μεταρρύθμιση, εκτιμώντας ότι τα οφέλη από τις μειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις υπερτερούν των ελαφρύνσεων που δόθηκαν στους μισθωτούς.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, η Κυβέρνηση άφησε εκτός των αλλαγών τα υπερκέρδη, τον συσσωρευμένο πλούτο και τη μεγάλη ακίνητη ιδιοκτησία, χωρίς να υιοθετήσει σχετικές εισηγήσεις που περιλαμβάνονταν στη μελέτη για τη μεταρρύθμιση.

Αντίδραση στο αίτημα των εργοδοτών

Αφορμή για τη νέα παρέμβαση της ΠΕΟ αποτελεί η επαναφορά του αιτήματος των εργοδοτικών οργανώσεων για μείωση της εισφοράς στο Ταμείο Πλεονασμού, με το επιχείρημα ότι διαθέτει υψηλό αποθεματικό.

Η συντεχνία υπενθυμίζει ότι στις 16 Ιουλίου 2024 είχε τοποθετηθεί από κοινού με τη ΣΕΚ και τη ΔΕΟΚ για το ίδιο ζήτημα. Τότε, μετά από συνάντηση εργοδοτικών οργανώσεων στο Προεδρικό Μέγαρο, είχαν δοθεί οδηγίες στον Υπουργό Εργασίας να εκπονήσει σχετική μελέτη.

Η ΠΕΟ τονίζει ότι τα κοινωνικά ταμεία αποτελούν προϊόν τριμερών συμφωνιών και υποστηρίζει πως δεν μπορούν να προωθούνται αλλαγές χωρίς τη συμμετοχή και τη διαβούλευση με το συνδικαλιστικό κίνημα.

Όπως αναφέρει, η αποκλειστική συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταμείο δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι αποφάσεις για απολύσεις και πλεονασμούς λαμβάνονται από την εργοδοτική πλευρά.

Ζητά αυξημένες αποζημιώσεις

Η ΠΕΟ επαναφέρει, παράλληλα, το αίτημά της για τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, με στόχο την αύξηση των αποζημιώσεων προς εργαζομένους που καθίστανται πλεονάζοντες.

Όπως σημειώνει, το αίτημα είχε τεθεί εκ νέου με επιστολή της, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2022, προς τον τότε Υπουργό Εργασίας Κυριάκο Κούσιο. Είχε επίσης ληφθεί απόφαση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για επανέναρξη του διαλόγου μέσω τριμερούς τεχνικής επιτροπής.

Καταλήγοντας, η ΠΕΟ ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις εργοδοτικές διεκδικήσεις. Θεωρεί, επίσης, αντιφατικό να ζητείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να υποδείξουν πηγές χρηματοδότησης για τις αλλαγές στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ενώ την ίδια ώρα εξετάζονται μέτρα που μειώνουν δημόσια έσοδα ή εργοδοτικές εισφορές.