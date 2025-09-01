Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε έναν κόσμο που κινείται διαρκώς με γρήγορους ρυθμούς και αυξημένες απαιτήσεις, οι μικρές παύσεις με τους συναδέλφους μετά το γραφείο είναι πολύ πιο σημαντικές απ’ όσο φαίνονται. Γιατί οι δυνατές ομάδες δεν χτίζονται μόνο μέσα από τη δουλειά, αλλά και μέσα από τις στιγμές που επιλέγουν να μοιράζονται μεταξύ τους.

Στην καθημερινότητα ενός μεγάλου και πολυδιάστατου οργανισμού, όπως ο Όμιλος Cyfield, η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων είναι συχνά συνδεδεμένη με συγκεκριμένους στόχους, έργα, χρονοδιαγράμματα και υποχρεώσεις. Οι συζητήσεις έχουν έναν σκοπό και ο χρόνος είναι τις πλείστες φορές περιορισμένος.

Η δυναμική όμως μιας ομάδας δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μελών της, αλλά και από το επίπεδο εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης και επικοινωνίας που υπάρχει. Γιατί όταν οι άνθρωποι γνωρίζονται καλύτερα και αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος του συνόλου, είναι πιο πρόθυμοι να μοιραστούν ιδέες, να στηρίξουν ο ένας τον άλλο και να λειτουργήσουν με κοινό όραμα.

Γι’ αυτό ακριβώς ο Όμιλος Cyfield επενδύει έμπρακτα στην ενίσχυση και την ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων. Σε μια προσπάθεια να φέρνει πιο κοντά συναδέλφους από διαφορετικές ειδικότητες, εμπειρίες και επαγγελματικά αντικείμενα, διοργανώνει σε τακτική βάση χαλαρές εκδηλώσεις εκτός του επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Μακριά από οθόνες, emails και καθημερινές εκκρεμότητες, οι άνθρωποι στον Όμιλο Cyfield έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τα νέα τους, χωρίς ατζέντα, να μοιραστούν εμπειρίες, να γνωρίσουν ανθρώπους από άλλα τμήματα και να δουν ο ένας τον άλλο πέρα από τον επαγγελματικό του ρόλο.

Μια συζήτηση με ένα cocktail στο χέρι -όπως έγινε πρόσφατα στο Golden Hour at the rooftop event στο 360 Nicosia- μπορεί να μην έχει συγκεκριμένο αντικείμενο ή στόχο, αλλά ακριβώς αυτές οι αυθόρμητες στιγμές δημιουργούν τις πιο ουσιαστικές συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων, δίνοντας χώρο για μια πιο φυσική και αυθεντική επικοινωνία.

Και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τον Όμιλο Cyfield. Nα επενδύει στους ανθρώπους του πέρα από επαγγελματική τους ανάπτυξη και την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους. Να τους προσφέρει απλές, αλλά ουσιαστικές στιγμές. Σε συναντήσεις χωρίς αυστηρό πρόγραμμα. Σε όμορφες συζητήσεις και αβίαστα χαμόγελα. Δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεφύγουν, έστω και λίγο, από την ένταση της καθημερινότητας. Γιατί έτσι δημιουργείται χώρος για επικοινωνία. Για σύνδεση. Για καλύτερη γνωριμία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η ενδυνάμωση μιας ομάδας δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη συνεργασία για έναν κοινό στόχο, αλλά και μέσα από την κοινή διαδρομή προς την επιτυχία.