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Σενάρια για περισσότερα θύματα από το ναυάγιο στα κατεχόμενα, με ανθρώπους που ενδεχομένως να μην ήταν κατεγραμμένοι στη λίστα των επιβατών, ανέδειξαν σήμερα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Η Özgür Gazete δημοσιεύει δηλώσεις ενός από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο πλοίο, ο οποίος υποστηρίζει ότι την Κυριακή είχε ανασύρει δύο σορούς προσώπων που τα ονόματα τους δεν περιλαμβάνονται στη λίστα με τους 8 νεκρούς που ανακοινώθηκαν χθες.

Μετά τη συγκεκριμένη δήλωση, στο λιμάνι της Κερύνειας έφτασαν μέλη της «αστυνομίας», τα οποία παρέλαβαν τον άνδρα προκειμένου να δώσει κατάθεση και να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του. Σύμφωνα με τη Yeni Düzen, μετά τη μαρτυρία βρίσκεται υπό διερεύνηση ενδεχόμενη ασυμφωνία μεταξύ του επίσημου αριθμού των νεκρών και των στοιχείων που ανέφερε ο επιζών.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θάλασσα

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χθες, μετά το ναυάγιο, συνεχίστηκαν οι έρευνες στην περιοχή με 8 πλοία, 9 σκάφη, 1 αεροσκάφος, 7 ελικόπτερα και 5 drones UAV. Όπως είχε ανακοινώσει χθες ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ προς περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας φθάνει σήμερα από την Τουρκία ένα εξειδικευμένο σκάφος έρευνας, ικανό να επιχειρεί σε βάθη έως και 1000 μέτρα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάκτηση του «μαύρου κουτιού» του Filo Jet βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του πολύνεκρου ναυαγίου ανοικτά της Κερύνειας. Το επιβατηγό φέρι έχει βυθιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τις επιχειρήσεις ανάκτησης στοιχείων.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση του πλοίου, τις καιρικές συνθήκες και τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από τον απόπλου. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος, καθώς και ένας ακόμη άνδρας.

Το Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερύνεια προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης στην Τουρκία, όταν ανατράπηκε στη θάλασσα. Στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Το ταξίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Παρά τη βελτίωση των συνθηκών την Κυριακή, δύσκολες συνθήκες εξακολουθούσαν να επικρατούν όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Yeni Düzen