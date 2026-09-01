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Την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δίνει μία από τις δυσκολότερες πολιτικές μάχες για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στις εκλογές του Οκτωβρίου, η σύζυγός του, Σάρα Νετανιάχου, προκαλεί νέα πολιτική αναταραχή στο Ισραήλ, επιχειρώντας να πλήξει πολιτικό αντίπαλο μέσω σύνδεσής του με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η Σάρα Νετανιάχου εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό κανάλι C14 για να υπαινιχθεί «συνωμοσία» και να κατηγορήσει ουσιαστικά τον αριστερό πολιτικό Γιαΐρ Γκολάν, ότι είχε πληροφορίες για την επικείμενη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, αλλά δεν ενημέρωσε τις αρχές.

Για την ιστορία, ο Γκολάν, πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και πρώην αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, τιμάται στο Ισραήλ ως ήρωας της 7ης Οκτωβρίου 2023, καθώς συνέβαλε στη διάσωση πολλών νέων από τις αρχικές επιθέσεις της Χαμάς.

Η Σάρα Νετανιάχου ωστόσο, διερωτήθηκε πώς ο Γκολάν, «ένας τόσο υψηλόβαθμος στρατιωτικός που ισχυρίζεται ότι πολέμησε τη Χαμάς, ήταν ήδη εκεί νωρίς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, ντυμένος και έτοιμος, σε μια πολύ, πολύ πρωινή ώρα, όταν άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού, δεν γνώριζαν τίποτα ακόμα». Η Σάρα Νετανιάχου πρόσθεσε μάλιστα με ειρωνικό τόνο: «Και τέλος πάντων, ποιος είναι Πρωθυπουργός που χρειάζεται να γνωρίζει ότι ξεσπάει πόλεμος;»

Η Σάρα Νετανιάχου ερωτηθείσα αν υποστηρίζει τη θεωρία της «προδοσίας εκ των έσω», αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας απλά πώς «δεν θέλει να μιλήσει γι’ αυτήν». Πρόσθεσε ότι «δεν συμμετέχει σε καμία θεωρία» και «δεν γνωρίζει», ενώ ζήτησε «μια πραγματική εξεταστική επιτροπή».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ερμήνευσαν αυτό ως υποστήριξη θεωριών συνωμοσίας που ισχυρίζονται ότι μέλη του στρατού φέρονται να γνώριζαν τα σχέδια επίθεσης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, αλλά δεν ενημέρωσαν τον Νετανιάχου.

«Φωτεινό σημάδι αντίστασης»

Οι ενέργειες του Γκολάν στις 7 Οκτωβρίου θεωρήθηκαν ως ένα από τα φωτεινά σημεία αντίστασης στις φρικαλεότητες της Χαμάς. Ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος, για παράδειγμα, περιέγραψε πώς ο πρώην αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου δεν δίστασε να βοηθήσει να σωθεί η ζωή του γιου του κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

«Τηλεφώνησα στον Γιάιρ Γκολάν και του ζήτησα βοήθεια», περιέγραψε ο δημοσιογράφος Νιρ Γκόνταρζ τις οδυνηρές ώρες που πέρασε ο γιος του, προσπαθώντας να κρυφτεί από τους τρομοκράτες. Ο Γκολάν, τον οποίο δεν γνώριζε προσωπικά πριν, ρώτησε τον δημοσιογράφο για την ακριβή τοποθεσία του γιου του και αμέσως είπε: «Θα τον βρω εγώ για εσένα». Λίγο αργότερα, ο Γκολάν βρήκε τον γιο του δημοσιογράφου και τον οδήγησε έξω από την επικίνδυνη ζώνη. Στη συνέχεια επέστρεψε κατευθείαν για να μεταφέρει άλλους νέους σε ασφαλές μέρος.

Μέχρι σήμερα, πάντως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, κατά τα οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και περισσότεροι από 250 άλλοι απήχθησαν από τη Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

Μήνυση κατά της Σάρα

Ο Γιαΐρ Γκολάν, μιλώντας σήμερα στον ραδιοσταθμό των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι σχεδιάζει να μηνύσει τη Σάρα Νετανιάχου, κατηγορώντας την ότι τροφοδοτεί μια «συνεχιζόμενη και παράλογη» θεωρία συνωμοσίας.

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος συνέκρινε μάλιστα τη ρητορική με τη συμπεριφορά αυτή, με τα γεγονότα του 1995, όταν δολοφονήθηκε ο Γιτζάκ Ράμπιν. «Όλοι θυμόμαστε πώς κατέληξε αυτό» – αναφερόμενος στη δολοφονία του πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν το 1995 από έναν δεξιό εξτρεμιστή, και στις επακόλουθες κατηγορίες ότι ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε συμβάλει στο κλίμα, που προηγήθηκε της δολοφονίας.

Τα σχόλια της Σάρα Νετανιάχου καταδίκασε και ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Γκάντι Άιζενκοτ. «Πρόκειται για μια τρελή θεωρία συνωμοσίας προδοσίας που δεν έχει καμία απολύτως πραγματική βάση», τόνισε ο Αϊζενκοτ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Yashar, που προηγείται σε αρκετές δημοσκοπήσεις, έναντι του Νετανιάχου.

Αμέσως μετά την 7η Οκτωβρίου, οι σύμμαχοι του πρωθυπουργού Νετανιάχου άρχισαν πάντως να προωθούν εκδοχές της θεωρίας συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προεκλογικές μηχανορραφίες

Οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν προωθηθεί από βουλευτές του Λικούντ, οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να κατηγορήσουν βασικά στελέχη της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Γκολάν, για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Γκολάν προειδοποίησε πρόσφατα ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να μηχανευτεί μια κρίση ασφαλείας για να καθυστερήσει ή να διαταράξει τις εκλογές.

«Ο δεξιός πρωθυπουργός δεν γνωρίζει κόκκινη γραμμή όσον αφορά τη χρήση της εθνικής ασφάλειας για πολιτικούς ή προσωπικούς σκοπούς», δήλωσε ο Γκολάν, σύμφωνα με την ειδησεογραφική πύλη ynet.

naftemporiki.gr