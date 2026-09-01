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Χτυπήματα ακριβείας πέτυχε ο αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την επιχείρηση «αμυντική ενέργεια».

Οι επιθέσεις φαίνεται πως έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες παράκτιες πόλεις του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ. Την είδηση φέρεται να επιβεβαίωσε και το κρατικό κανάλι του Ιράν.

Reports of numerous explosions this evening along Iran's southern coastline, as the US appears to have resumed a strike campaign against Iranian forces. pic.twitter.com/O8QN36OYLv September 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το Axios είχε αναφέρει πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν περιορισμένα στρατιωτικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ στοχεύουν να εμποδίσουν το Ιράν να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητες ραντάρ και πυραυλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον πλοίων, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και έχει τη στήριξη του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δεν είχε λάβει την έγκριση του Τραμπ πριν από τη νέα ανταλλαγή πυρών με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, η νέα κλιμάκωση ενδέχεται να οδηγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει το «πράσινο φως» στο σχέδιο.

iefimerida.gr