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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σε ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς αποκαλύφθηκε σχέδιο με βάση το οποίο το Ιράν φέρεται να ετοίμαζε τη δολοφονία του μεγαλύτερου γιου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου Newsmax, το οποίο επικαλείται αμερικανική πηγή και αναπαράγεται από το ισραηλινό μέσο Ynet, ο Γιάιρ Νετανιάχου βρισκόταν υπό παρακολούθηση από πράκτορες του Ιράν στη Φλόριντα, όπου ζούσε, στην περιοχή του Μαϊάμι.

Yair Netanyahu reportedly targeted by Iran, rushed back to Israel from Florida



Newsmax reports Netanyahu’s eldest son was under Iranian surveillance near Miami and was told to leave at once, abandoning his belongings and returning…https://t.co/yb5CqeaWpo pic.twitter.com/7ZTXpWo5gK August 26, 2026

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ισραηλινές υπηρεσίες εντόπισαν τον περασμένο Δεκέμβριο σχέδιο Ιρανών επιχειρησιακών στελεχών να δολοφονήσουν τον 35χρονο γιο του Νετανιάχου, ο οποίος διέμενε στο Hallandale Beach, κοντά στο Μαϊάμι.

Η παρακολούθηση και η εσπευσμένη επιστροφή του γιου του Νετανιάχου στο Ισραήλ

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ένας ιρανικός πυρήνας φέρεται να είχε ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή και να είχε πραγματοποιήσει παρακολούθηση της κατοικίας και της καθημερινής δραστηριότητας του Γιάιρ Νετανιάχου.

Μόλις οι ισραηλινές Αρχές εντόπισαν την απειλή, ενημερώθηκαν άμεσα οι αμερικανικές Αρχές.

Ο Γιάιρ Νετανιάχου, ο οποίος συνοδευόταν από Ισραηλινούς άνδρες ασφαλείας, φέρεται να έλαβε εντολή να εγκαταλείψει αμέσως την περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναγκάστηκε να αφήσει πίσω προσωπικά του αντικείμενα και να επιστρέψει στο Ισραήλ.

דיווח בארה"ב: יאיר נתניהו הוא היעד שאיראן ניסתה להתנקש בחייו | כל הפרטים על המודיעין המדויק והברחת בנו של רה"מ לישראלhttps://t.co/EPYBdAzKAY pic.twitter.com/klq8PP8wIn — החדשות – N12 (@N12News) August 26, 2026

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως από την ισραηλινή ή την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ η αναφορά βασίζεται σε πηγή που επικαλείται το Newsmax.

Ο Νετανιάχου είχε αποκαλύψει ότι το Ιράν στόχευσε παιδί του

Η νέα αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι το Ιράν έχει επιχειρήσει να δολοφονήσει ένα από τα παιδιά του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε εάν στόχος ήταν ο Γιάιρ ή ο αδελφός του, Άβνερ.

Benjamin Netanyahu refused to say whether Yair Netanyahu, 35, or Avner Netanyahu, 31 was targeted by Tehran.



🔗 https://t.co/Lo6ioq8fO7 pic.twitter.com/Cc0OSB739C — The Telegraph (@Telegraph) August 25, 2026

Ο ίδιος χρησιμοποίησε, πάντως, την πληροφορία για να υπερασπιστεί τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για την οικογένειά του.

«Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Χωρίς επαρκή προστασία, θα μπορούσαν να τα καταφέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον Ιούλιο, η ισραηλινή υπηρεσία Shin Bet είχε παρατείνει την άμεση προστασία για τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Σάρα Νετανιάχου, καθώς και για τους γιους του, Γιάιρ και Άβνερ.

Με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τα μέτρα προστασίας αναμένεται να συνεχιστούν για πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση του Νετανιάχου από την πρωθυπουργία.

Από τον Γιάιρ Νετανιάχου στον Μπάρον Τραμπ

Η φερόμενη απόπειρα κατά του Γιάιρ Νετανιάχου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι απειλές του Ιράν εναντίον συγγενών πολιτικών ηγετών φαίνεται να αποκτούν ολοένα πιο άμεσο χαρακτήρα.

Αυτή την εβδομάδα ιρανικό κρατικό δίκτυο μετέδωσε βίντεο με αναφορά στον Μπάρον Τραμπ, τον 20χρονο γιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο έφερε τίτλο που έθετε ευθέως το ερώτημα «πού να σκοτώσετε τον Μπάρον Τραμπ», ενώ υποστήριζε ότι έχει προσφερθεί αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για τη δολοφονία του.

Η αμερικανική Secret Service δήλωσε ότι έχει γνώση του συγκεκριμένου βίντεο και ότι αντιμετωπίζει αυτού του είδους τις απειλές.

Οι δύο υποθέσεις, πάντως, δεν έχουν συνδεθεί επισήμως μεταξύ τους. Αποτελούν, ωστόσο, ενδείξεις της ολοένα πιο σκληρής ρητορικής και των απειλών που εκτοξεύονται στη σκιά της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ και της ευρύτερης αντιπαράθεσης της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον.

Για την ώρα, το φερόμενο σχέδιο εναντίον του Γιάιρ Νετανιάχου παραμένει μη επιβεβαιωμένη δημόσια πληροφορία, όμως εάν επιβεβαιωθεί θα σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση στις επιχειρήσεις του Ιράν εναντίον προσώπων που συνδέονται άμεσα με την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ.

iefimerida.gr

