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Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ιδιαίτερα στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, των ασκήσεων και της τεχνολογίας, όπως αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε γραπτή απάντησή του προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.

Η τοποθέτηση του Γκιουλέρ περιλαμβάνεται σε απάντηση προς τον βουλευτή Γκαζιαντέπ, Χασάν Οζτούρκμεν, ο οποίος είχε καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στην τουρκική ασφάλεια.

Στο έγγραφο, ημερομηνίας 10 Αυγούστου, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το Nordic Monitor, ο Τούρκος υπουργός σημειώνει ότι η αμυντική στρατηγική της χώρας του βασίζεται στην προστασία της «κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των ζωτικών συμφερόντων» της Τουρκίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «κάθε δραστηριότητα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την οποία η Άγκυρα θεωρεί αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή επιζήμια για τα τουρκικά δικαιώματα και συμφέροντα, παρακολουθείται από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας».

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή:

«Η απάντηση στη γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση υπ’ αριθ. 7/46682, η οποία υποβλήθηκε προς την Προεδρία της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας από τον βουλευτή Γκαζιαντέπ Χασάν Οζτούρκμεν και για την οποία ζητήθηκε απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, παρατίθεται πιο κάτω.

Η αμυντική στρατηγική μας ως Τουρκία βασίζεται στις αρχές της προστασίας και διαφύλαξης της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των ζωτικών μας συμφερόντων. Κάθε δραστηριότητα της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και παραβιάζει τα δικαιώματα, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα της Τουρκίας, παρακολουθείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του Υπουργείου μας και οι απαραίτητες αντιδράσεις εκδηλώνονται άμεσα.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στρατιωτική συνεργασία στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, των ασκήσεων και της τεχνολογίας. Σε ένα μεταβαλλόμενο και πολυπολικό περιβάλλον ασφάλειας, όπου κυριαρχεί η παγκόσμια και περιφερειακή αβεβαιότητα, διευρύνεται το φάσμα των κινδύνων, των απειλών και των ευκαιριών που αφορούν τη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται στενά και οι δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας που αναπτύσσει το Ισραήλ με την Ελλάδα.

Η Τουρκία δεν υπήρξε ποτέ η πλευρά που αυξάνει την ένταση, ωστόσο δεν έχει παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε καμία εξέλιξη που αφορά την εθνική της ασφάλεια. Η ασφάλεια της χώρας μας και τα δικαιώματα και συμφέροντά της στο Αιγαίο προστατεύονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι εργασίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που βρίσκονται εντός της περιοχής ευθύνης, επιρροής και ενδιαφέροντος του Υπουργείου μας, καθώς και σχετικά με κάθε πιθανή εξέλιξη στην περιοχή μας, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, συνεχίζονται με σχολαστικότητα και σε πλήρη συντονισμό με όλες τις υπηρεσίες του κράτους μας».