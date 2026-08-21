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Σε ανοιχτή σύγκρουση με τον επικεφαλής του συνδικάτου των εργαζομένων στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» και μέλος του κόμματος του, Λικούντ, οδηγήθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την πολύωρη αιφνιδιαστική απεργία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις του Ισραήλ, αναφέρουν οι Times Of Israel.

Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα Λικούντ ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή για τον τερματισμό της κομματικής ιδιότητας του Πινχάς Ιντάν, επικεφαλής του συνδικάτου των εργαζομένων στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κατηγορώντας τον ότι προχώρησε σε «παράνομη και καταχρηστική απεργία» που έπληξε τους πολίτες και προκάλεσε ζημιά στην οικονομία.

Η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ισραήλ προκάλεσε αναστάτωση σε μια από τις πιο φορτωμένες περιόδους του χρόνου, με καθυστερήσεις, προβλήματα στις αναχωρήσεις και διακοπές σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών.

Following the reckless and illegal strike at the airport, which harmed Israeli citizens and damaged the economy, Prime Minister Netanyahu instructed that Pinchas Idan, chairman of the Israel Airports Authority workers’ union, be expelled from Likud membership. https://t.co/4JzRiZEZFA — Amit Segal (@AmitSegal) August 20, 2026

Χάος στο Μπεν Γκουριόν εν μέσω τουριστικής περιόδου

Η διοίκηση των αεροδρομίων κατηγόρησε το συνδικάτο ότι προχώρησε σε μονομερή ενέργεια χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ενώ η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η κινητοποίηση δημιούργησε αδικαιολόγητη αναστάτωση σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Η απόφαση για διαγραφή του Ιντάν από το Λικούντ αποτελεί ιδιαίτερα ηχηρή πολιτική κίνηση, καθώς ο ίδιος θεωρούνταν επί χρόνια πρόσωπο με ισχυρές διασυνδέσεις στο κόμμα του Νετανιάχου.



Από σύμμαχος, πολιτικός αντίπαλος

Ο Πινχάς Ιντάν δεν ήταν ένας απλός συνδικαλιστής. Ως επικεφαλής του συνδικάτου στην Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ είχε διαδραματίσει στο παρελθόν σημαντικό ρόλο σε πολιτικές εξελίξεις, ενώ είχε συνδεθεί στενά με το Λικούντ.

Η σχέση του με την κυβέρνηση Νετανιάχου είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, καθώς στο παρελθόν είχαν υπάρξει αναφορές για επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ του συνδικαλιστικού χώρου και της πολιτικής ηγεσίας.

Ωστόσο, η σημερινή απεργία φαίνεται πως αποτέλεσε το σημείο ρήξης, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον να επιλέγει τη σκληρή γραμμή απέναντι στον μέχρι πρότινος κομματικό σύμμαχο.



«Όποιος παρεμποδίζει τη λειτουργία του αεροδρομίου θα απομακρύνεται»

Ο Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει ότι όσοι επιχειρούν να εμποδίσουν τη λειτουργία του αεροδρομίου θα αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι εργατικές κινητοποιήσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην οικονομία και στους πολίτες.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα στο αεροδρόμιο σχετίζονται με ελλείψεις προσωπικού και ζητήματα εργασιακών συνθηκών.

Η σύγκρουση πλέον μεταφέρεται και στο εσωτερικό του Λικούντ, καθώς η διαγραφή ενός τόσο προβεβλημένου συνδικαλιστικού στελέχους ανοίγει νέο μέτωπο για τον Νετανιάχου σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης.

protothema.gr