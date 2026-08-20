Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σκληρή προειδοποίηση προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε μέσω ανάρτησής του στο X ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο ότι οδηγεί τη χώρα του σε «επικίνδυνες περιπέτειες» στη Συρία.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία δύναμη να απειλήσει την ασφάλειά της και ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.

«Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του, αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις, εναντίον του Ισραήλ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση», σημειώνει ο Κατς στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπ. Άμυνας του Ισραήλ:

Αναλυτικότερα ο Ισραηλινός υπουργός απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο σημείωσε:

«Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του, αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις, εναντίον του Ισραήλ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

.@RTErdogan, Türkiye’yi Suriye’de tehlikeli maceralara sürüklüyor.



İsrail, hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir.



Erdoğan’ın, İsrail’e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi; İsrail’in kendini… August 20, 2026

protothema.gr